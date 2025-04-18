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- Здоровье
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Действительно ли диеты продлевают жизнь: ответ ученых поражает
Американские ученые провели масштабный эксперимент и результаты их удивили.
Американские ученые из Института исследования старения Бака доказали, что жесткое ограничение калорий не всегда способствует долголетию и здоровью.
Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Current Biology.
Несмотря на распространенное мнение, что недоедание может продлить жизнь, эксперимент с 50 тысячами плодовых мух показал неоднозначные результаты.
Хотя средняя продолжительность жизни мух увеличилась, результаты варьировались: 13% насекомых скончались раньше, несмотря на повышенную активность, 5% прожили дольше, но с пониженным здоровьем, а 32% не показали никаких изменений. Это свидетельствует о том, что ограничение питания не оказывает универсального эффекта, как считалось ранее.
По мнению ученых, ключевую роль играет генетика: одни люди могут извлечь пользу из диеты, тогда как у других она может ускорить развитие возрастных болезней.
Напомним, 101-летний диетолог назвал свои 7 правил долгой и здоровой жизни.