Действительно ли диеты продлевают жизнь: ответ ученых поражает

Диеты не всегда способствуют долголетию / © Фото из открытых источников

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Американские ученые из Института исследования старения Бака доказали, что жесткое ограничение калорий не всегда способствует долголетию и здоровью.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Несмотря на распространенное мнение, что недоедание может продлить жизнь, эксперимент с 50 тысячами плодовых мух показал неоднозначные результаты.

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Хотя средняя продолжительность жизни мух увеличилась, результаты варьировались: 13% насекомых скончались раньше, несмотря на повышенную активность, 5% прожили дольше, но с пониженным здоровьем, а 32% не показали никаких изменений. Это свидетельствует о том, что ограничение питания не оказывает универсального эффекта, как считалось ранее.

По мнению ученых, ключевую роль играет генетика: одни люди могут извлечь пользу из диеты, тогда как у других она может ускорить развитие возрастных болезней.

Напомним, 101-летний диетолог назвал свои 7 правил долгой и здоровой жизни.