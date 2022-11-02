Действительно ли эффективна вакцина от коронавируса CoronaVac: ученые предоставили статистику по прививке

Сработала ли вакцина для разных возрастов?

В Гонконге провели масштабное исследование по эффективности вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech.

Об этом сообщили в Минздраве.

Ученые проанализировали данные всех больных короновирусом в Гонконге в период с 31 декабря 2020 года по 16 марта 2022 года.

По результатам исследования обнаружилось, что три дозы вакцины CoronaVac дают очень высокий уровень защиты против тяжелого заболевания и смерти от кокоронавируса – 97,9%.

В то же время вакцина оказалась эффективной для разных возрастов.

Так, три дозы CoronaVac защищают от тяжелой болезни людей возрастом:

20-59 лет на 98,8%

60-69 лет на 97,4%

70-79 лет на 95,4%

80+ лет на 97,3%

Вакцина CoronaVac доступна во всех пунктах прививок.

Ранее сообщалось, что в Украине будущие мамы могут вакцинироваться от коронавируса. Для вакцинации беременных и кормящих грудью предпочитают мРНК-вакцины — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, то можно использовать вакцину Janssen.

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