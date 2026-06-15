Действительно ли гематоген так полезен: врач рассказала, из чего его делают

Гематоген

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Многие украинцы с детства любят гематоген — сладкий батончик, напоминающий ириску. Этот продукт давно считается полезным, его даже добавляют в рацион детей, ведь он продается в аптеках, однако мало кто действительно знает, что он представляет и как изготавливается.

Врач-диетолог Евгения Розум в эксклюзивном комментарии для УНИАН рассказала о составе этого популярного продукта.

Она также объяснила, почему его потребление следует ограничивать, ведь польза от гематогена может быть значительно меньше, чем принято думать.

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Немногие догадываются, что в составе такого изделия присутствует кровь. В состав гематогена входит порошок, полученный из высушенной и очищенной крови крупного рогатого скота. В нем содержится альбумин — простой белок плазмы крови, богатый железом. Именно поэтому батончик позиционируют как источник железа и рекомендуют к потреблению. Однако, по словам экспертки, настоящая польза такого продукта может быть значительно преувеличена.

Польза и вред гематогена

Главным преимуществом гематогена является его роль дополнительного источника железа для организма. Однако этот метод не является оптимальным. Гораздо полезнее получать железо из продуктов животного происхождения, таких как мясо, печень или печеночный паштет. В них содержится гемовое железо, которое более эффективно усваивается организмом.

Из растительных источников железо обнаруживается во фруктах, ягодах, чечевице, гречке и бобовых, но их недостаток остается в том, что усвоение этого микроэлемента из растительной пищи менее эффективно.

Кроме того, гематоген — это очень сладкий продукт, около 80% его состава составляют быстрые углеводы и сахара. Поэтому пользу его потребления существенно подвергается сомнениям. Фактически его можно приравнять к другим сладким батончикам, хотя гематоген содержит немного больше положительных свойств.

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Ранее мы писали о том, что некоторые симптомы дефицита железа настолько распространены, что легко можно спутать с другими причинами. Больше об этом читайте в новости.

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