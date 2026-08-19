Действительно ли кофе обезвоживает организм: исследование дало неожиданный ответ

Обезвоживает ли кофе организм — что показало исследование / © pexels.com

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Представление о том, что кофе якобы «выводит» воду из организма и поэтому каждую чашку нужно компенсировать дополнительным стаканом воды, не совсем соответствует результатам научных наблюдений. Контролируемое исследование с участием людей, регулярно употребляющих кофеин, показало: при умеренном количестве кофе водный баланс практически не отличался от того, который наблюдался при употреблении обычной воды.

Об этом сообщило издание Space Daily.

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В то же время следует учитывать, что речь идет об одном контролируемом исследовании, проведенном среди конкретной группы людей. Его результаты нельзя автоматически распространять на всех, а приведенная информация носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией.

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Почему кофе стали считать напитком, вызывающим обезвоживание

Утверждение о том, что кофе может вызывать обезвоживание, возникло не без оснований. Кофеин действительно способен усиливать мочеотделение, однако этот эффект в значительной степени зависит от дозы. По данным ученых, заметное мочегонное действие характерно прежде всего для больших доз кофеина — от 500 мг.

В то же время значительная часть предыдущих экспериментов была посвящена не самому кофе, а чистому кофеину, зачастую в довольно высоких дозах. Кроме того, в таких исследованиях могли участвовать люди, которые обычно не употребляли кофеин или специально отказывались от него перед началом испытаний.

Это имеет значение, поскольку при регулярном употреблении кофеина организм может частично адаптироваться к его мочегонному действию. У людей, привыкших ежедневно пить кофе, это действие может быть менее выраженным. В то же время после нескольких дней отказа от кофеина такая толерантность может снижаться.

Как ученые изучали влияние кофе на водный баланс

Для эксперимента исследователи из Бирмингемского университета отобрали 50 здоровых мужчин, для которых кофе был привычной частью рациона. В повседневной жизни они выпивали от трёх до шести чашек в день.

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Исследование состояло из двух трехдневных этапов. В ходе одного из них участники ежедневно выпивали четыре чашки кофе — по 200 мл каждая. На другом этапе вместо кофе мужчины получали аналогичный объем обычной воды. Между двумя периодами был сделан десятидневный перерыв.

За три дня употребления кофе участники ежесуточно получали в среднем около 308 мг кофеина. Чтобы оценить возможные изменения водного баланса, исследователи определяли общее количество воды в организме, анализировали показатели крови и мочи, а также контролировали массу тела.

Что произошло с организмом после четырёх чашек кофе

Результаты показали, что замена части воды кофе не привела к существенным изменениям в водном балансе участников.

Среднее общее содержание воды в организме во время «кофейного» этапа составляло 51,5 кг. Когда мужчины пили воду, этот показатель был почти таким же — 51,4 кг. Статистически значимой разницы исследователи не зафиксировали.

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Похожая ситуация наблюдалась и с объемом мочи. За сутки при употреблении кофе его средний объем составлял 2409 мл, тогда как при употреблении воды — 2428 мл.

В обоих случаях участники также потеряли примерно по 0,4 кг массы тела. По подсчётам учёных, ежедневное изменение составляло около 0,2% массы тела. Это значительно ниже потери в 1–3%, которую связывают с клиническим обезвоживанием.

В то же время исследователи всё же заметили одно отличие. При употреблении кофе с мочой выводилось несколько больше натрия.

На основании полученных данных авторы пришли к выводу, что умеренное количество кофе у здоровых мужчин, регулярно употребляющих кофеин, можно учитывать в общем суточном потреблении жидкости. В условиях данного эксперимента кофе не ухудшал водный баланс по сравнению с обычной водой.

Действительно ли кофеин обладает мочегонным действием?

Эти результаты не опровергают мочегонное действие кофеина в целом. Отдельный метаанализ показал, что в состоянии покоя кофеин может незначительно увеличивать выделение мочи.

В исследованиях, включенных в данный анализ, после употребления кофеина объем мочи увеличивался в среднем примерно на 109 мл. Во время физической активности такого эффекта уже не наблюдалось.

Авторы метаанализа также установили, что мочегонное действие кофеина было сильнее у женщин, чем у мужчин. Это ограничивает возможность распространять результаты эксперимента Бирмингемского университета на всех людей, ведь в нём участвовали только мужчины.

Есть и другое ограничение: все 50 добровольцев были здоровыми и привыкли регулярно пить кофе. Поэтому результаты этого эксперимента не показывают, какой будет реакция людей, которые почти не употребляют кофеин, или тех, кто получает его в значительно больших дозах.

Что известно об исследовании

Финансирование работы обеспечил Институт научной информации о кофе — организация, которую поддерживает кофейная отрасль. В то же время авторы научной работы указали, что спонсор не участвовал в разработке исследования, сборе и анализе данных, подготовке рукописи или принятии решения о её публикации.

Напомним, что после 50 лет избавиться от лишних килограммов может быть сложнее, но даже небольшие изменения в рационе имеют значение. Три вида семян можно добавить в утренний кофе, чтобы дольше чувствовать сытость и легче контролировать аппетит.

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