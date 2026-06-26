Действительно ли коллаген помогает: крупнейшее исследование дало однозначный ответ

Коллаген / © Credits

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Коллагеновые добавки могут благотворно влиять на состояние кожи и помогать людям с остеоартритом, однако не стоит ожидать от них улучшения спортивных результатов. К такому выводу пришли учёные после крупнейшего на сегодняшний день анализа исследований, посвящённых эффективности коллагена.

Об этом сообщило издание Science Daily.

Исследование провели учёные из Университета Англии Раскин (ARU), которые проанализировали крупнейший на сегодняшний день массив научных данных о влиянии коллагеновых добавок на здоровье человека.

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В обзор вошли 16 систематических обзоров, 113 рандомизированных контролируемых исследований и данные почти о 8 тысячах участников из разных стран мира. Такой масштаб позволил авторам оценить, какие эффекты от употребления коллагена действительно подтверждаются доказательствами, а какие популярные утверждения пока не имеют достаточного научного обоснования.

Наиболее убедительные результаты касались состояния кожи. Исследователи установили, что регулярный прием коллагеновых добавок связан с улучшением увлажненности и эластичности кожи. Кроме того, они обнаружили закономерность: чем дольше люди принимали коллаген, тем заметнее был положительный эффект.

Особое внимание ученые уделили людям с остеоартритом. Анализ показал, что длительный прием коллагена связан со снижением боли и скованности в суставах. По мнению авторов работы, это свидетельствует о потенциальной пользе добавок для поддержания здоровья опорно-двигательной системы, хотя их влияние нельзя назвать кардинальным.

Некоторые положительные изменения были также отмечены в отношении состояния мышц и сухожилий. В частности, исследователи отметили небольшое увеличение мышечной массы, а также улучшение структуры мышечной ткани и сухожилий. Они предполагают, что это может играть роль в поддержании здорового старения организма.

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В то же время анализ не подтвердил одно из самых распространенных рекламных обещаний о коллагене. Достаточных доказательств того, что эти добавки улучшают спортивные результаты, ускоряют восстановление после тренировок, уменьшают боль в мышцах или укрепляют сухожилия, исследователи не обнаружили. Поэтому они не рекомендуют рассматривать коллаген как средство для повышения физической работоспособности.

Учёные также проанализировали исследования, посвящённые влиянию коллагена на кардиометаболическое здоровье и состояние полости рта. Они анализировали возможную связь с показателями холестерина, артериального давления, уровня глюкозы в крови, заболеваниями десен и результатами косметических стоматологических процедур. В этих направлениях полученные результаты оказались неоднозначными, а убедительных доказательств значительной пользы пока недостаточно.

Профессор общественного здравоохранения Университета Англии Раскин Ли Смит отметил, что в этой работе обобщена наиболее полная доказательная база по коллагеновым добавкам. По его словам, коллаген не следует воспринимать как универсальное средство, однако регулярное и длительное его употребление может быть полезно прежде всего для здоровья кожи и людей с остеоартритом. В то же время результаты исследования помогают опровергнуть ряд распространенных представлений о возможностях таких добавок.

Авторы отмечают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные высококачественные клинические испытания. В частности, они предлагают более подробно изучить долгосрочное влияние коллагена на здоровье, определить оптимальные дозы и выяснить, отличается ли эффективность в зависимости от источника получения коллагена.

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