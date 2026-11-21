Главная причина сдачи крови натощак – это минимизация влияния пищи на результаты анализа / © iStock

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Перед забором крови для анализа пациентам часто советуют не есть в течение 8-12 часов. Однако для большинства лабораторных исследований длительность голодовки почти не влияет на результаты.

Об этом пишет Medical Xpress.

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Результаты общего анализа крови, характеристики функции почек, уровни электролитов и большая часть печеночных ферментов не зависели от того, как долго пациенты воздерживались от еды. Среди 121 рутинного лабораторного исследования только для нескольких оказалась важной продолжительность голодовки.

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При сравнении результатов исследователи обнаружили, что только 10 показателей имели отличия, которые превышали допустимые пределы клинической погрешности.

Если пациенты не ели менее 8 часов перед анализом, уровень глюкозы в крови был выше на 10,8%, триглицеридов — на 20,1%, а липазы (пищеварительного фермента поджелудочной железы) — на 36,4%.

В то же время уровень глюкозы постепенно снижался с увеличением продолжительности голодания — примерно на 4,3 мг на децилитр за каждый дополнительный час без еды.

Также исследователи установили, что воздержание от еды в течение 8-12 часов и более не имело клинически значимых отличий для одного из исследованных показателей. Удлинение голодания не повышало точность результатов, но могло вызвать пациентам лишний дискомфорт.

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На основании этих результатов исследователи предложили отказаться от универсального требования голодать перед всеми анализами и ввести отдельные рекомендации для каждого вида исследования.

Однако ученые отмечают, что для изменения действующих медицинских рекомендаций необходимы дополнительные исследования с участием людей из других стран. Пока результаты не означают, что пациентам следует самостоятельно отказываться от подготовки к анализам, назначенной врачом.

Ранее сообщалось, что время последнего приема пищи имеет значение для здоровья сердца.

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