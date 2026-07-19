Действительно ли летом волосы растут быстрее: ученые раскрыли секрет

Действительно ли летнее солнце ускоряет рост волос

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С наступлением лета более теплая и солнечная погода негативно влияет на наш организм. Это включает как незначительные раздражители, такие как потливость под мышками, так и серьезные риски, такие как тепловой удар или серьезные солнечные ожоги. Некоторые даже считают, что летом волосы растут быстрее.

Действительно ли это так, говорится в статье научного журнала Popular Science.

В среднем через год человеческая шевелюра удлиняется примерно на 12–13 сантиметров. Однако этот процесс не является непрерывным, ведь каждый отдельный волосяной фолликул на голове работает по собственному автономному графику, проходя четыре ключевые стадии:

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Анаген — фаза активного роста;

Катаген — короткий переходный этап;

Телоген — фаза покоя;

Экзоген — период выпадения волоса.

Отдельные волосяные фолликулы на нашей коже головы остаются в фазе роста от двух до восьми лет по собственному независимому графику, но этот период сокращается с возрастом, что приводит к более тонким и более слабым волосам.

Такие факторы, как генетика, питание, лекарства, стресс и воспаление, влияют на цикл роста волос, рассказывает сертифицированный дерматолог Элизабет Бахар Хоушманд из Далласа (штат Техас).

«Например, заболевания щитовидной железы, дефицит железа, серьезные заболевания, хирургическое вмешательство, быстрая потеря веса, послеродовые гормональные изменения и определенные лекарства могут привести к тому, что больше волос перейдет в фазу выпадения, что приведет к усилению выпадения волос через несколько месяцев», — говорит Хоушманд.

Действительно ли волосы растут больше летом?

Идея о том, что волосы растут по-разному летом, популярна, говорит Хоушманд.

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«Возможно, в этом есть определенное биологическое правдоподобие, поскольку влияние света, температура, кровообращение и сезонные гормональные изменения могут влиять на многие физиологические процессы», — добавляет она.

Но в то же время врач уточняет, что вряд ли сезонные факторы, такие как летнее солнце, оказывают существенное влияние на то, как растут наши волосы.

«В дерматологии мы обычно думаем, что рост волос обусловлен внутренней биологией фолликулов, состоянием здоровья и сигнальными путями», — говорит Хоушманд.

Увеличение выработки витамина D благодаря большему количеству солнечного света часто рекламируется как причина, почему, как считается, волосы растут быстрее летом. Но Хоушмонд быстро опровергла эту идею.

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«Если у кого действительно дефицит витамина D, коррекция этого дефицита может поддержать общее состояние здоровья и быть частью более широкого плана лечения выпадения волос. Но нет веских доказательств того, что прием дополнительного витамина D приведет к более быстрому росту волос у человека с нормальным уровнем витамина D», — говорит она.

Другими словами, избыток витамина D вряд ли является причиной чрезмерного великолепия волос.

Идея о том, что солнце и лето вообще влияют на рост волос, не была научно доказана, объясняет Хоушманд. Лишь несколько исследований затрагивали эту тему, и они не очень помогают скрыть залысины, о которых идет речь в теории.

Даже если волосы на бороде летом растут на 60 процентов быстрее, это приведет к росту всего на 0,7 см больше обычного за месяц — недостаточно, чтобы это заметить.

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