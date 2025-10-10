мед / © unsplash.com

Мед признан более здоровой альтернативой сахара — он положительно влияет на работу сердца, обладает антибактериальными свойствами и содержит антиоксиданты, способные замедлять процессы старения.

Об этом сообщило издание verywellhealth.com.

Эксперты объясняют, что и мед, и сахар являются подсластителями, которые можно взаимозаменяемо использовать в рационе. Однако мед имеет более ценный состав: в нем содержатся небольшие количества белка, витаминов группы B, витамина C, а также минералы — магний, фосфор и цинк. Эти питательные вещества отсутствуют в обычном белом сахаре.

Несмотря на то, что калорийность меда несколько выше, он может быть более полезным для сердца. Результаты исследований свидетельствуют, что регулярное потребление меда способствует снижению уровня общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина (ЛПНП). Это, в свою очередь, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее изученным и безопасным для сердца считается клеверный мед.

Еще одно преимущество меда — более низкий или средний гликемический индекс. Это означает, что он не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, как это делает обычный сахар. Впрочем, разница не является существенной, поскольку мед также относится к углеводам и влияет на глюкозу в крови.

Темные сорта меда содержат больше антиоксидантов, которые помогают защищать клетки организма от повреждений. Согласно публикации в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, именно эти соединения могут поддерживать здоровье сердца и способствовать здоровому старению.

Среди других полезных свойств меда специалисты называют возможность способствовать снижению веса. Небольшие клинические исследования показали, что замена рафинированного сахара на мед может помочь людям с диабетом и без него уменьшить массу тела. Лучший эффект наблюдается в случае употребления сырого, необработанного меда, о чем говорится в журнале Nutrients.

Мед также применяется в медицине благодаря своим антибактериальным свойствам. Его используют для лечения ран, в частности диабетических язв, послеродовых разрезов и абсцессов. Особенно эффективен мед манука — он не только помогает заживлять повреждения кожи, но и может бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам.

Отдельные исследования показывают, что некоторые сорта меда могут даже помочь организму быстрее выводить алкоголь. В частности, нигерийский цитрусовый мед ускоряет метаболизм спиртного и сокращает время алкогольного опьянения.

Кроме того, гречишный, эвкалиптовый и цитрусовый меды доказали эффективность в облегчении симптомов простуды у детей — они уменьшают ночной кашель и способствуют лучшему сну.

Впрочем, специалисты предупреждают: чрезмерное употребление как меда, так и сахара может нанести вред. Оба продукта имеют высокую калорийность и содержат большое количество простых сахаров.

Согласно рекомендациям органов здравоохранения, количество добавленных сахаров, включая мед, не должно превышать 5-10% от суточного потребления калорий. Это примерно 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин в день.

