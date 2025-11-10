Действительно ли мы глотаем ночью пауков: ученые раскрыли правду о сне

Сон / © pexels.com

Вокруг сна существует множество мифов, от тренировок перед отдыхом до устрашающей мысли о проглатывании пауков ночью. Наука раз и навсегда опровергла популярные заблуждения о сне.

Об этом пишет Popular Science.

Сон остается одной из самых больших загадок человеческой жизни. Каждую ночь мы погружаемся в состояние, в котором теряем контакт с внешним миром. Это кажется чем-то странным и даже немного нереальным.

Неудивительно, что вокруг сна накопилось множество мифов — о том, что мешает нам заснуть, что якобы помогает отдохнуть, и что происходит с организмом во время сна.

Ниже — четыре распространенных представления, которые ученые опровергли.

Упражнения перед сном — не проблема

Многие уверены, что вечерняя тренировка может испортить сон. Мол, после физической нагрузки организм «разгоняется» и ему труднее расслабиться. Но научные исследования доказывают обратное. В статье, опубликованной в журнале Sleep Health Национального фонда сна США, исследовательница Ребекка Роббинз из NYU Langone Health и ее коллеги отмечают:

«По результатам опросов взрослых американцев, вечерние тренировки не ассоциировались с нарушением сна у большинства людей. Другие эксперименты также не показали ухудшения сна после интенсивных вечерних занятий спортом».

То есть заниматься спортом даже поздно вечером — вполне безопасно для сна. Есть причины не тренироваться перед сном (например, усталость или личный график), но сон к ним не относится.

Алкоголь не способствует хорошему сну

Существует популярное мнение, что бокал вина или немного алкоголя перед сном помогают быстрее заснуть. Отчасти это правда, однако сам сон при этом становится хуже.

«Алкоголь в вашей системе приводит к фрагментации сна — мозг несколько раз за ночь частично просыпается, прерывая цикл сна. Каждое такое „пробуждение“ возвращает вас в легкую фазу сна и сокращает продолжительность Рем-сна (быстрой фазы — ред.)», — объяснила специалист по медицине сна доктор Нэнси Фолдвери-Шефер из Клиники Кливленда.

В отчете Sleep Health исследователи приходят к аналогичным выводам:

«Алкоголь, употребленный непосредственно перед сном, сокращает время засыпания, но вызывает нарушение сна во второй половине ночи. В целом алкоголь оказывает негативное влияние на сон, задерживая начало Рем-фазы».

Итак, алкоголь может помочь заснуть, но полноценного отдыха он точно не обеспечит.

То, что вы помните сны, ничего не значит

Одни убеждены: если помнишь сны, то спал беспокойно — ведь Рем-фаза была нарушена. Другие считают, что это признак хорошего сна, потому что сны — показатель активной Рем-фазы.

На самом деле ни одна из этих версий не подтверждается научно. Человек может запомнить сон и из-за того, что имел достаточно Рем-сна, и из-за того, что его фаза была прервана.

«Исследования сновидений проводятся с помощью дневников снов или путем пробуждения участников во время Рем-фазы, когда большинство снов и происходит», — отмечается в исследовании Sleep Health.

Поэтому память о снах зависит от многих факторов — одни из них свидетельствуют о качественном отдыхе, другие наоборот. Научных доказательств того, что вспоминание снов как-то связано с качеством сна, не существует.

Пауков во сне вы не глотаете

Миф о том, что люди проглатывают в среднем пять пауков в год, появился в Интернете много лет назад. По легенде, насекомые ищут тепло, заползают в рот спящим людям, а те их проглатывают, не просыпаясь.

Однако Sleep Foundation уверяет: нет ни одного подтвержденного случая, когда это действительно произошло.

Есть множество логических причин этому не верить:

большинство людей спят с закрытым ртом;

пауки избегают контакта с людьми;

случайно что-то проглотить во сне почти невозможно;

даже спящие люди реагируют на прикосновения, особенно если по ним что-то ползет.

Итак, вероятность того, что вы проглотили паука, практически равна нулю. Это по крайней мере одна вещь, о которой точно не стоит беспокоиться перед сном.

К слову, исследование показало, что сон в полной темноте может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний (главной причины смерти в мире). Дело в том, что свет ночью блокирует выработку мелатонина, нарушает циркадные ритмы и может повышать уровень гормонов стресса и частоту сердечных сокращений.