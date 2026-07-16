Действительно ли мышцы весят больше, чем жир: вот что нужно знать каждому

Весят ли мышцы больше, чем жир / © iStock

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Многие люди считают, что мышцы весят больше, чем жир. На самом деле это распространённое заблуждение. Килограмм мышечной ткани весит ровно столько же, сколько и килограмм жира. В то же время разница между ними всё же существует, и именно она объясняет, почему после тренировок фигура может меняться даже без заметных изменений на весах.

Об этом сообщило издание Health.

Мышечная ткань плотнее жировой. Мышцы состоят из плотно расположенных волокон, богатых белком и водой, которые обеспечивают движение и силу. В свою очередь, жировая ткань образована клетками, накапливающими жировые запасы. Благодаря такому строению одинаковый вес мышц занимает меньший объём, чем такое же количество жира.

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Именно поэтому человек, который одновременно теряет жир и наращивает мышечную массу, может выглядеть стройнее, хотя показатель на весах почти не меняется. Объём тела уменьшается, одежда начинает сидеть свободнее, а мышцы становятся более рельефными.

Этот процесс называется рекомпозицией тела. Он предполагает одновременное уменьшение жировой ткани и увеличение мышечной массы. В результате общая масса тела может оставаться примерно неизменной, хотя состав тела меняется.

Обычные бытовые весы не способны показать, какая именно часть веса приходится на мышцы, а какая — на жир. Поэтому оценивать прогресс только по цифре на дисплее не стоит. Об изменениях могут свидетельствовать другие признаки: тело выглядит более подтянутым, одежда сидит иначе, а во время физических нагрузок человек замечает, что стал сильнее.

Для более подробной оценки состава тела используются специальные методы. В частности, «умные» весы с функцией биоэлектрического импеданса могут приблизительно оценивать долю жировой и мышечной массы, хотя их показатели могут меняться в зависимости от уровня гидратации или состояния здоровья.

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Еще одним ориентиром является индекс массы тела (ИМТ), который определяет соотношение веса и роста. В то же время этот показатель не учитывает соотношение мышечной и жировой ткани, поэтому люди с хорошо развитой мускулатурой могут иметь повышенный ИМТ даже без избытка жира.

Кроме того, следует обращать внимание на окружность талии. Этот показатель помогает оценить риск развития заболеваний, связанных с ожирением, и может дополнять информацию о массе тела, хотя и не определяет процент жира в организме.

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