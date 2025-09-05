Действительно ли наш организм нуждается в таком количестве белка: диетолог развенчала популярный миф

Белок — основа здоровья нашего тела / © Pixabay

Реклама

Диетолог Мелисса Фернандес утверждает, что популярные блогеры и даже некоторые врачи вводят людей в заблуждение, рекомендуя употреблять очень много белка.

Последствия этого опасного мифа она раскрыла в разговоре с телеканалом CBC News.

По ее словам, спортсмены часто утверждают, что людям следует потреблять два грамма белка на килограмм массы тела. На самом деле большинству людей достаточно 0,8 г на килограмм, то есть вдвое меньше.

Реклама

Специалист отметила, что превышение суточной нормы белка, скорее всего, не нанесет вреда. Однако она предупредила: если избыток белковой пищи сопровождается нехваткой овощей и фруктов, это может повредить здоровью и спровоцировать дефицит полезных веществ.

Фернандес добавила, что продукты с высоким содержанием белка, позиционирующие себя как полезная пища, на самом деле не могут быть такими. К примеру, производители протеиновых продуктов часто добавляют в них слишком много сахара, красителей или консервантов.

Белки необходимы для роста и восстановления клеток тела. Белковая пища, как мясо, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые, в желудке расщепляется на аминокислоты и поглощается тонким кишечником. Далее печень решает, какие из аминокислот нужны организму. Остальные вымываются с мочой.

Взрослым, чей образ жизни не особенно активен, рекомендуют ежедневно потреблять примерно 0,75 г белков на килограмм массы тела. В среднем это 55 г для мужчин и 45 г для женщин. Их можно получить из двух порций (размером в ладонь) таких продуктов, как мясо, рыба, тофу, орехи или бобовые.

Реклама

Если белков недостаточно, у человека могут выпадать волосы, появляться сыпь на коже или снижаться вес из-за потери мышечной массы. Но такие побочные эффекты встречаются очень редко, преимущественно у тех, кто страдает пищевыми расстройствами.