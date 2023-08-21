Действительно ли нельзя есть помидоры и огурцы вместе: ответ вас удивит

Часто можно услышать мнение, что нельзя есть огурцы вместе с помидорами в салатах. Но действительно ли это так?

На официальном сайте National Nutrition Council Республики Филлипин рассказали, нельзя ли помидоры и огурцы есть вместе в салатах.

В первую очередь важно осознать, что огурцы действительно содержат особый фермент — каталазу. Он особенный тем, что расщепляет витамин С в других овощах. Так, по словам Тани Капур, диетологии и нутрициологии из Wellness by Tanya, в огурцах много минералов, которые помогают поддерживать гидратацию организма, но при этом они препятствуют усвоению витамина С. Поэтому диетологи действительно обычно рекомендуют избегать сочетания огурцов и помидоров. Особенно в салатах. Кроме этого, эти два овоща имеют разный способ пищеварения, поэтому частое употребление их вместе может привести к расстройству желудка.

Люди часто смешивают разные овощи и продукты во время приготовления блюд, не задумываясь, что все они имеют разную скорость переваривания. Когда молекулы пищи разрушаются во время пищеварения, определенные продукты растворяются быстро, тогда как другие прилипают к стенкам кишечника и остаются там на несколько дней, вызывая ряд проблем. Огурцы и помидоры являются такими продуктами. Огурцы легкие, поэтому перевариваются быстрее, а вот помидоры и особенно семена проводят больше времени в желудке.

Диетология отмечает, что фермент каталаза, расщепляющий витамин С, обычно начинает работать только тогда, когда мы режем огурцы кубиками или слайсами. Если огурцы с помидорами употреблять целиком, существенного влияния не будет.

Что будет, если есть огурцы с помидорами

Что будет, если есть огурцы с помидорами? / Фото: pixabay.com

Диетологи и нутрициологи утверждают, несмотря на наличие фермента каталазы, одновременное употребление огурцов и помидоров вряд ли может ухудшить содержание витамина С в организме. Во время жевания пищи ферменты, производимые организмом во время жевания и содержащиеся в продуктах, работают вместе. Чтобы действительно быстро расщепить витамин С, количества таких ферментов недостаточно или они становятся неактивными при отрицательном уровне pH, который наблюдается в желудке и рту.

Так что можете смело готовить любимый салат со свежими помидорами и огурцами. Ферменты в огурцах не должны оказывать существенного влияния на уровень витамина С.

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