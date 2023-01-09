Действительно ли нужно ограничивать себя в еде во время похудения: мнение фитнес-тренера

Часто для похудения люди ограничивают количество потребляемых ими калорий. Также пытаются исключить из своего рациона сладости, мучные изделия, острую и жирную пищу. Такие ограничения кажутся сложными. Нужно ли от чего-то отказываться, чтобы похудеть – читайте в материале ТСН.ua.

На своей странице в Facebook фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк поделился своим мнением на этот счет.

Почему ограничивать себя в пище для похудения непросто

Люди любят вкусно поесть и это совсем не секрет. Однако чаще нам нравится сладкая выпечка или жареная пища. И если в рационе человека будет избыток таких блюд, а образ жизни будет малоподвижным, будут гарантированно появляться лишние килограммы. Вот здесь большинство и начинает ограничивать себя в еде.

Однако организм уже привык получать определенную дозу удовольствия от вкусной пищи, поэтому такое исключение из рациона может стать достаточно стрессовым для него. А все потому, что гормоны радости выделяются именно в тот момент, когда человек ест вкусненькое. Если прекратить это делать, то и эмоция счастья постепенно исчезнет.

Так наш организм нами манипулирует и провоцирует силу воли. Поэтому многим тяжело пережить стрессовые периоды ограничения в пище. Кое-кто срывается и заедает стресс еще большим количеством сладостей.

Что бы такого съесть, чтобы похудеть: действуют ли такие ограничения

Виктор Мандзяк утверждает, что среднестатистический человек может исключить определенные продукты из рациона только на определенный период. И этому только одна причина — большинство считает, что такая диета является настоящей каторгой.

Однако, если у вас есть лишние килограммы, от которых хотите избавиться, придется ограничивать себя всю жизнь.

Эволюционно и исторически сложилось так, что человеческий организм был не готов к маслу, искусственному сахару, изобретению лифта или автомобилей. Человек был создан таким образом, чтобы многое двигаться в поисках пищи.

Специалист считает, что ограничения не должны ассоциироваться у людей с "невкусной", но полезной диетой. Всё наоборот. Если правильно работать со своими привычками, можно получить желаемое отражение в зеркале и повышение самооценки.

Также фитнес-тренер добавляет, что ограничения в еде не должны восприниматься как какая-либо каторга. Не нужно бояться съесть что-то "запретное". На самом деле нужно просто придерживаться такого баланса: 80% здоровой пищи и 20% любимых вкусностей.