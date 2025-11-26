Действительно ли острая пища помогает похудеть

Если вы хотите сбросить вес, то попробуйте есть больше острого / © Associated Press

Есть веские доказательства того, что употребление острой пищи действительно может помочь поддерживать здоровый вес. Однако одного только употребления большого количества острого перца будет недостаточно.

Об этом говорится в новом исследовании, пишет Popular Science.

Эксперты соглашаются с тем, что употребление перца чили действительно может временно ускорить метаболизм человека.

По данным доктора Уильяма Ли, капсаицин активирует клеточные рецепторы на языке, известные как рецепторы TRPV1. Употребление острого перца не только вызывает ощущение жара, но и заставляет мозг производить нейромедиаторный норадреналин. Это вещество вызывает цепную реакцию, которая приводит к «включению» бурого жира — особой формы жира, выполняющей уникальную метаболическую функцию.

Известно, что бурая жировая ткань или бурый жир сильно отличается от белого жира, который в основном накапливается вокруг внутренних органов и используется для хранения энергии.

Употребление острой пищи может привести к сжиганию дополнительных 116 калорий в день. Вряд ли это кардинально изменит ситуацию, но в процессе борьбы с лишними килограммами любой пустяк может быть полезен.

