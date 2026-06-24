Действительно ли полезна лимонная вода: эксперты развенчали популярные мифы

Вода с лимоном / © Credits

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Лимонная вода давно стала популярным элементом утренних ритуалов, а в социальных сетях ей часто приписывают способность ускорять метаболизм, сжигать жир, очищать организм от токсинов и даже улучшать состояние кожи. Однако диетологи отмечают, что большинство таких утверждений не имеют научного обоснования.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Лимонная вода — это обычная питьевая вода с добавлением лимонного сока. Обычно для её приготовления используют сок половины лимона на стакан воды. Напиток можно пить как охлаждённым, так и тёплым, однако добавлять лимон в кипяток специалисты не рекомендуют, ведь высокая температура может снизить содержание витамина С.

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Диетологи Кара Гарбстрит и Эбби Шарп отмечают: распространенное утверждение о «детоксикационных» свойствах лимонной воды не имеет научного обоснования. По их словам, очищение организма от продуктов обмена веществ обеспечивают именно печень и почки.

Эксперты также опровергают миф о том, что лимонная вода способствует быстрому похудению. Как объясняет Гарбстрит, на данный момент нет доказательств того, что она влияет на сжигание жира или заметно изменяет массу тела. Небольшое увеличение энергетических затрат после употребления воды связано с процессами её усвоения и поддержания температурного баланса организма, а не с действием лимона.

В то же время лимонная вода может быть полезна для контроля веса, если она заменяет сладкие газированные напитки, соки или другие высококалорийные альтернативы. В таком случае человек просто потребляет меньше калорий, а положительный эффект достигается благодаря изменению пищевых привычек, а не особым свойствам лимона.

Лимоны содержат витамин С и антиоксиданты, однако их количество в стакане лимонной воды, как правило, незначительно. Ведь для приготовления напитка используется лишь часть плода. По словам Гарбстрит, большинство людей могут получать достаточное количество витамина С из сбалансированного рациона, богатого овощами и фруктами.

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По мнению Эбби Шарп, главное преимущество лимонной воды заключается в том, что она помогает поддерживать водный баланс. Если лёгкий цитрусовый вкус побуждает человека чаще пить воду, такая привычка может положительно влиять на самочувствие. Для многих людей тёплая лимонная вода также становится приятной частью утреннего ритуала.

Диетолог добавляет, что достаточное потребление воды утром поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и может способствовать регулярному опорожнению кишечника. Однако это не следует путать с так называемой очисткой организма от токсинов.

Несмотря на определенные преимущества, лимонная вода имеет и свои ограничения. Из-за высокой кислотности лимонный сок может постепенно повреждать зубную эмаль. Чтобы снизить этот риск, специалисты советуют пить напиток через соломинку, а после этого полоскать рот чистой водой.

Также рекомендуется проявлять осторожность людям, страдающим изжогой или кислотным рефлюксом. В некоторых случаях лимонная вода, особенно если употреблять её натощак, может усиливать дискомфорт и вызывать неприятные симптомы.

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Напомним, ранее эксперты дали рекомендации по безопасному поведению в жаркие дни. Одним из главных советов стало ограничение употребления алкоголя и кофеина, особенно в вечернее время.

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