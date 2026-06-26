Действительно ли прививки опасны: медики развенчали самые популярные мифы о вакцинации

Ученые категорически опровергают все распространенные мифы об опасности прививок / © Associated Press

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Медицинские эксперты обратили внимание на глобальный кризис доверия к вакцинации , возникший из-за парадоксального успеха современной медицины. Поскольку смертельные болезни типа черной оспы или полиомиелита почти исчезли, современные поколения больше не видят их ужасных последствий. Из-за этой иллюзии безопасности люди начали массово недооценивать реальную угрозу инфекций и доверять сомнительным слухам в интернете об опасности и вреде прививок.

О самых распространенных страхах антивакцинаторов и их научном опровержении пишет Egészség Kalauz.

Развенчание главных мифов

Специалисты отмечают, что человеческая психика склонна искать ложные причинно-следственные связи, поэтому родители часто ошибочно обвиняют вакцину в любых симптомах после укола. В частности, многие считают, что естественный иммунитет после перенесенной болезни лучше искусственного, но цена такой защиты может быть смертельной. Вакцина безопасно учит организм защищаться в контролируемых лабораторных условиях без малейшего риска для жизни.

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Эксперты категорически опровергают и другие самые распространенные измышления антивакцинаторов:

Миф об аутизме: эта печально известная теория базируется на единственном сфальсифицированном исследовании, которое было официально отозвано после международных проверок.

Перегрузка иммунитета: ежедневно малыши сталкиваются с тысячами природных вирусов и бактерий, поэтому количество антигенов в вакцине для них абсолютно скудное.

Безопасность через других: коллективный иммунитет работает только тогда, когда защищены абсолютное большинство, иначе возникает прямая угроза для младенцев и тяжелобольных.

Строгий контроль и безопасность

Современная разработка и тестирование вакцин считается наиболее строго регулируемым процессом по всей медицинской отрасли. Даже после официального выхода на рынок глобальные органы здравоохранения продолжают непрерывно мониторить его влияние на пациентов по всему миру. В случае возникновения каких-либо сомнений в целесообразности прививки медики советуют всегда обращаться за индивидуальной консультацией к своему врачу.

"Наши решения следует основывать на научно доказанных фактах, а не на безосновательных страхах", - подчеркивают эксперты.

Надежным источником достоверной информации также официальные бюллетени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Своевременная иммунизация до сих пор остается эффективным инструментом защиты от забытых, но крайне опасных инфекций. Таким образом, каждый сознательный гражданин помогает сохранить не только собственное здоровье, но и надежный коллективный иммунитет всего общества.

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Напомним, на фоне победы над большинством опасных инфекций в мире до сих пор остаются болезни, против которых медицина бессильна. В Восточной Африке распространяется вспышка вируса Эбола, против которой до сих пор нет вакцины . Число зараженных и погибших увеличивается, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.

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