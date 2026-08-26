Действительно ли пробиотики улучшают здоровье: эксперт объяснил, что показывают исследования

Нужно ли принимать пробиотики каждый день / © Unsplash

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Популярность пробиотиков создала впечатление, что дополнительные «полезные бактерии» нужны едва ли не каждому. Добавки обещают поддержку кишечника и общего здоровья, однако научные исследования пока не дают оснований рекомендовать их всем для ежедневного приема.

Об этом сообщил доктор Гидеон Мейеровиц-Кац изданию Science Alert.

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Почему пробиотикам приписывают полезные свойства

Под пробиотиками обычно подразумевают определённые виды бактерий, обитающих в кишечнике и способствующих хорошему здоровью.

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Например, более высокое содержание бифидобактерий в кишечнике связывают с более низким уровнем ожирения, а более низкое содержание лактобактерий — с более высоким риском сердечных приступов.

На этом основана идея пробиотических добавок: человек принимает бактерии, которые считаются потенциально полезными, чтобы изменить кишечный микробиом и таким образом повлиять на здоровье.

Однако Мейеровиц-Кац обращает внимание на сложность кишечного микробиома. Добавление в рацион одного бактериального штамма не означает, что он обязательно даст ожидаемый эффект.

Что известно из исследований пробиотиков

Исследований, посвящённых пробиотикам, существует множество, и среди них есть работы, демонстрирующие положительные результаты. Однако, по словам Мейеровица-Каца, немало таких исследований отличаются низким качеством, поэтому не позволяют однозначно ответить на вопрос об эффективности пробиотиков.

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Кроме того, десятки рандомизированных исследований влияния пробиотиков были отозваны из-за различных проблем. В то же время более масштабные испытания в основном не показывают пользы от таких добавок.

Так, крупнейшее исследование 2021 года, в ходе которого изучались пробиотики для профилактики простуды, не выявило разницы между пробиотиками и плацебо по основному показателю — тяжести простуды.

Кроме того, нет очевидных преимуществ пробиотиков при экземе. Крупнейшее рандомизированное исследование применения пробиотиков у недоношенных детей, в котором приняли участие 618 младенцев, также не выявило их пользы.

Помогают ли пробиотики предотвратить диарею?

Кроме того, учёные изучали возможность использования пробиотиков для профилактики инфекций, вызывающих диарею.

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В 2020 году был опубликован масштабный систематический обзор, охвативший 82 исследования с участием более 12 тысяч человек. По его результатам пользы от пробиотических таблеток для профилактики инфекционной диареи обнаружено не было.

В то же время Мейеровиц-Кац отмечает, что пробиотики могут быть полезны в отдельных случаях, непосредственно связанных со здоровьем кишечника. В частности, речь идет о профилактике диареи, связанной с приемом антибиотиков. Что касается других направлений, по его оценке, имеющиеся данные остаются неубедительными.

Какие риски выявили исследователи

Пробиотики также изучались в качестве возможного средства профилактики гестационного диабета — повышенного уровня сахара в крови, возникающего во время беременности.

В обзоре Кокрейна за 2021 год было обнаружено мало доказательств пользы пробиотиков или их не обнаружено вовсе. В то же время результаты указывали на то, что они, вероятно, повышают риск преэклампсии.

Другой обзор Кокрейна касался применения пробиотиков женщинами, у которых уже был диагностирован гестационный диабет. В нём были выявлены некоторые возможные преимущества. Однако Мейеровиц-Кац обратил внимание на то, что большинство включенных в обзор исследований было проведено группой ученых, у которой было отозвано более десятка статей из-за серьезных проблем с научной добросовестностью.

Почему нельзя оценивать все пробиотики одинаково

Одна из проблем заключается в том, что термином «пробиотики» обозначают самые разные бактериальные препараты. Многие из них не стандартизированы, а различные бактерии могут оказывать разное воздействие.

Мейеровиц-Кац предполагает, что для достижения определенного эффекта может потребоваться конкретный баланс бифидобактерий и лактобактерий. Другая возможность заключается в том, что пробиотики нужно подбирать индивидуально. Однако на данный момент точного ответа на этот вопрос нет.

Эксперт также отмечает, что пробиотики рекомендуют применять при очень большом количестве проблем со здоровьем. Поэтому он не исключает, что в отдельных областях медицины тот или иной пробиотик может оказаться эффективным при решении конкретной проблемы.

Нужно ли принимать пробиотики каждый день

По словам Мейеровица-Каца, общие данные о пробиотиках на данный момент не выглядят особо обнадеживающими. Крупные рандомизированные исследования, которых уже проведено немало, в основном не показывают многообещающих результатов.

Исключением могут быть отдельные проблемы, непосредственно связанные со здоровьем кишечника, в частности профилактика диареи, вызванной приемом антибиотиков. Что касается других заявленных преимуществ, то доказательства остаются значительно менее убедительными.

В то же время эксперт отдельно упоминает продукты, содержащие полезные бактерии. К ним относятся, в частности, кимчи, йогурт и квашеная капуста. Если человек любит такие продукты, Мейеровиц-Кац считает, что их можно и дальше употреблять.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему витамин D может не усваиваться и с чем его категорически нельзя принимать.

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