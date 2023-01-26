Действительно ли регулярный прием добавок с витамином D может снизить риск рака кожи, — исследование

Прежде чем покупать добавки с витамином D, узнайте, что думают об этом эксперты по здравоохранению.

Новый эксперимент показал, что с помощью добавок витамина D можно снизить риск рака кожи, однако так ли это на самом деле?

В исследовании, результаты которого опубликованы в Melanoma Research, приняли участие 498 взрослых в возрасте от 21 до 79 лет. Специалисты отмечали, что все участники входили в группу риска развития рака кожи.

Выводы исследования показали, что участники, прошедшие курс коррекции D-дефицита, имели на 46% меньший риск появления злокачественной меланомы. Для обычных пользователей этот показатель повысился до 55%.

Более того, эти цифры коррелируют с аналогичными для других типов рака кожи.

Однако исследователь, доктор медицинских наук Университета Восточной Финляндии Илкка Т. Харвима добавил, что результаты эксперимента еще проверяются, так что пока нельзя на 100% подтвердить "причинно-следственную связь между витамином D и меланомой".

А доктор Слэйд Страттон, дерматолог и профессор отдела дерматологии Школы медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе, предостерег от приема слишком большого количества добавок витамина D.

"Это ретроспективное неконтролируемое исследование, и трудно сделать какие-то выводы относительно витамина D и того, может ли он помочь предотвратить меланому. Мы пока не можем сказать, какую конкретную роль витамин D играет в снижении заболеваемости меланомой", — рассказал он.

Лабораторные исследования показали, что витамин D3 защищает клетки кожи от повреждения, вызванного ультрафиолетом, но то, как именно это происходит, остается неясным.

В то же время специалист отметил, узнать больше о витамине D и его возможной роли в предотвращении прогрессирования меланомы поможет более широкое исследование, которое завершится в конце 2023 года. Врач пообещал "захватывающие" результаты.

"Всегда целесообразно сначала поговорить со своим врачом, если вы планируете принимать добавки или интересуетесь, нужны ли они вам вообще", — добавил он.

Будьте осторожны с добавками и всегда следуйте индивидуальным указаниям специалиста.

Добавим, что витамин солнца (витамин D) синтезируется не только с солнечными лучами. Его можно получить при употреблении некоторых продуктов питания.

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