Действительно ли тяжелые тренировки вызывают гормональный сбой: эксперты шокировали правдой о кортизоле

Повышение уровня кортизола под влиянием физических нагрузок является нормальной реакцией организма. / © Credits

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В последние годы велнес-блоггеры начали массово обвинять гормон стресса в появлении отеков или выгорании и призвать отказаться от изнурительного спорта в пользу йоги или пилатеса. Однако ученые называют такие утверждения ошибочными, ведь всплеск кортизола во время физической активности является естественной и нормальной реакцией здорового организма.

Об этом пишет The New York Times.

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Настоящая роль гормона и реакция организма

Главная задача кортизола состоит в помощи организму быстро реагировать на стрессовые ситуации, запуская естественный механизм «бей или беги». Этот гормон усиливает приток крови к мышцам, регулирует сердцебиение, помогает бороться с инфекциями и дает мощный заряд энергии благодаря расщеплению углеводов .

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«Это сродни наращиванию мышц. Со временем вы тренируете свое тело быть более выносливым», — объяснила доктор Елена Фан, эндокринологиня и доцент Медицинской школы Икана на горе Синай.

Долгосрочное влияние и важность восстановления

Любая интенсивная тренировка сигнализирует телу о необходимости выделения гормонов, что способствует лучшему снабжению кислородом мышц во время активности. После завершения занятия и полноценного обновления уровень кортизола стремительно падает, часто опускаясь даже ниже исходного базового показателя .

Для того чтобы изнурительные физические нагрузки действительно снижали стресс и базовый уровень кортизола, необходимо соблюдать несколько критически важных правил. В частности, специалисты дают следующие рекомендации по безопасному режиму тренировок и отдыха:

потреблять достаточное количество питательных веществ и углеводов, чтобы гормон не оставался высоким после занятия;

избегать перетренированности и не проводить длительные изнурительные сессии без должного восстановления;

выбирать менее интенсивные практики , такие как йога или тай-чи, в дни сильной физической усталости;

сделать здоровый сон главным приоритетом для обеспечения нормальной работы всего организма.

«Настройтесь на себя, немного прислушивайтесь к своему телу, будьте кротки к себе в те времена, когда вы чувствуете себя не лучшим образом. Но не отказывайтесь от высокоинтенсивных тренировок или долгих пробежек ради кортизола», — подытожил профессор кинезиологии Университета Макмастера Стюарт Филлипс.

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Напомним, кофе – один из самых популярных напитков в мире, и украинцы здесь не исключение. Однако немногие задумываются, что утренняя чашка эспрессо заставляет организм работать в режиме повышенной готовности. После чашечки кофе уровень кортизола в крови возрастает .

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