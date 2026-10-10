ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Действительно ли тыква повышает сахар в крови: диетологи раскрыли правду

Тыква содержит пищевые волокна и может являться частью сбалансированного рациона людей, контролирующих уровень сахара.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Тыква

Тыква / © Associated Press

Людям, которые следят за уровнем глюкозы, тыква иногда кажется сомнительным выбором из-за сладковатого вкуса и углеводов. На самом деле, реакция организма на тыкву зависит не только от самого продукта, но и от размера порции, способа приготовления и того, с чем его соединили в тарелке.

Об этом пишет Verywell Health.

В половине стакана качественного тыквенного пюре содержится около 10 г углеводов и 3-4 грамма растительных пищевых волокон.

«Благодаря этому он имеет низкую гликемическую нагрузку, то есть при потреблении умеренными порциями лишь минимально влияет на уровень сахара в крови. Употребление тыквы как части сбалансированного рациона может способствовать поддержанию здорового уровня сахара в крови со временем», — объяснила диетолог Кейтлин Гиппл.

Максимальную пользу обеспечивает только запеченный овощ или пюре без сахара. Зато выпечка тыквы, пироги и сиропы для кофе вредят метаболизму из-за быстрых углеводов.

Диетологи советуют сочетать углеводороды с источниками белка и ненасыщенных жиров. Например, тыкву можно подавать с натуральным несладким йогуртом, семенами или как гарнир к мясу или бобовым. Такие сочетания делают блюдо более питательным и могут помогать контролировать чувство голода, хотя не отменяют потребности учитывать общее количество углеводов.

Ранее специалисты назвали шесть овощей, которые следует добавить в сбалансированное меню. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie