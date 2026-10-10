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Действительно ли тыква повышает сахар в крови: диетологи раскрыли правду
Тыква содержит пищевые волокна и может являться частью сбалансированного рациона людей, контролирующих уровень сахара.
Людям, которые следят за уровнем глюкозы, тыква иногда кажется сомнительным выбором из-за сладковатого вкуса и углеводов. На самом деле, реакция организма на тыкву зависит не только от самого продукта, но и от размера порции, способа приготовления и того, с чем его соединили в тарелке.
Об этом пишет Verywell Health.
В половине стакана качественного тыквенного пюре содержится около 10 г углеводов и 3-4 грамма растительных пищевых волокон.
«Благодаря этому он имеет низкую гликемическую нагрузку, то есть при потреблении умеренными порциями лишь минимально влияет на уровень сахара в крови. Употребление тыквы как части сбалансированного рациона может способствовать поддержанию здорового уровня сахара в крови со временем», — объяснила диетолог Кейтлин Гиппл.
Максимальную пользу обеспечивает только запеченный овощ или пюре без сахара. Зато выпечка тыквы, пироги и сиропы для кофе вредят метаболизму из-за быстрых углеводов.
Диетологи советуют сочетать углеводороды с источниками белка и ненасыщенных жиров. Например, тыкву можно подавать с натуральным несладким йогуртом, семенами или как гарнир к мясу или бобовым. Такие сочетания делают блюдо более питательным и могут помогать контролировать чувство голода, хотя не отменяют потребности учитывать общее количество углеводов.
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