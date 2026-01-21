Действительно ли владельцы собак живут дольше: ученые объяснили, как любимцы влияют на давление и нервы

Собаки могут продлить жизнь своих владельцев

Мать собаку – это не только о прогулках и веселых играх. Это реальная инвестиция в собственное долголетие .

Американская ассоциация сердца опубликовала данные, подтверждающие, что четвероногие друзья являются мощным фактором восстановления после серьезных болезней.

Шанс на выживание растет

Наиболее впечатляющие результаты касаются людей, переживших инфаркт или инсульт. Пациенты после инфаркта, живущие сами, но имеющие собаку, имеют гораздо меньший риск смерти по сравнению с теми, у кого животного нет.

Аналогичная ситуация наблюдается и у пациентов, переживших инсульт, наличие собаки существенно повышает шансы на выживание и успешную реабилитацию.

В целом статистика свидетельствует: собачники реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний , чем те, у кого нет животных.

Почему это работает: химия и физкультура

Медики выделяют два главных механизма воздействия собак на наше здоровье: гормональный и физический .

"Гормоны счастья". Взаимодействие с собакой (игры, зрительный и тактильный контакт) стимулирует выработку окситоцина, серотонина и дофамина. Это улучшает настроение и дарит чувство благосостояния. Меньше стресса. Общение с любимцем снижает уровень кортизола (гормона стресса), что помогает нормализовать АД и уровень холестерина. Больше движения. Владельцы собак гарантированно гуляют больше. Регулярные прогулки — это именно та кардионагрузка, которая необходима для профилактики болезней сердца.

Социальный "магнит"

Еще один бонус – борьба с одиночеством. Собака заставляет хозяина выходить из дома, где часто проходят разговоры с другими владельцами животных. Это снижает уровень социальной изоляции, тревожности и депрессии, которые часто являются спутниками сердечных заболеваний.

Как получить максимум пользы от общения с собакой

Эксперты советуют не игнорировать простые радости:

Обнимайтесь. Гладьте своего любимца за ушами, чешите животик – чем больше любви вы отдаете, тем больше получаете взамен (буквально на химическом уровне).

Играйте активно. Превратите скучный выгул в фитнес – это бесплатное лекарство, которое всегда под рукой.

