Действительно ли вредно хрустеть пальцами и будет ли артрит: ортопед ответил

Пальцы

Многие из нас слышали предостережения, что хруст пальцами вызывает артрит. Однако современная медицина и десятилетия исследований доказывают: этот звук не имеет ничего общего с разрушением хрящей.

Об этом пишет Popular Science.

Хруст пальцами не вызывает артрит

Сцена знакома многим: в помещении оказываются сторонник и противник хруста пальцев. Внезапный характерный звук нарушает тишину.

«Ты вредишь своим суставам», — замечает оппонент.

«Нет, не врежу», — возражает тот, кто хрустит.

Как показывают исследования, правда — на стороне любителей этого звука. Предупреждения родственников — родителей, бабушек, дедушек и даже условной тетушки Милдред — о якобы вреде для суставов не имеют научной основы. Так же, как и миф о том, что от скрещивания глаз они могут «застыть». Об этом говорит доктор Джон Фернандес — ортопед-хирург, специализирующийся на лечении кистей, запястий и локтей в медицинском центре Rush University в Чикаго.

Именно наука объясняет, почему хруст пальцев не опасен.

Откуда взялся миф о вреде хруста пальцами?

Фернандес считает, что негативное отношение к хрусту суставов имеет скорее социальное, чем медицинское происхождение. По его мнению, тетя Милдред и ее единомышленники руководствовались правилами поведения, а не заботой о здоровье.

«В общественных местах невежливо создавать шум», — говорит доктор.

Людям обычно неприятно слышать или ощущать последствия чужих физиологических процессов — например отрыжку или газы. Хотя хруст пальцев не имеет запаха, он все же напоминает о внутренних процессах в теле — в частности о жидкости и газах в суставах.

Как появляется характерный хруст?

Как объяснил Фернандес, суставы пальцев образованы двумя костями, покрытыми хрящом, и окружены оболочкой с синовиальной жидкостью. Она имеет маслянистую структуру, подобную оливковому маслу, и выполняет функцию смазки. В этой жидкости растворены газы — кислород, углекислый газ и азот. Аналогичные газы содержатся и в крови.

Когда человек намеренно растягивает или сгибает палец, чтобы «хруснуть» им, расстояние между костями увеличивается, а давление внутри сустава резко падает. В результате растворенные газы образуют пузырь — процесс, известный как «кавитация».

Это явление объясняет закон Генри, согласно которому способность газов оставаться растворенными в жидкости зависит от давления. При его снижении газ выходит из раствора, образуя пузырьки — подобно тому, как начинает пениться газированная вода после открытия банки.

Ортопед отмечает, что кавитация случается и в других условиях. Например, у дайверов, которые слишком быстро поднимаются на поверхность, резкое падение давления может вызвать образование азотных пузырьков в крови, что иногда приводит к серьезным повреждениям.

Вредит ли хруст пальцами суставам?

Хруст пальцев не вызывает ни кессонной болезни, ни артрита. В течение десятилетий ученые изучали, может ли эта привычка вредить суставам или здоровью в целом. Итог однозначен, говорит Фернандес: «Нет научных доказательств, что хруст пальцев приводит к остеоартриту или любому артриту».

Первые научные описания изменений в суставе во время хруста появились еще в 1947 году. В 1975 году исследование с участием 28 пожилых людей, которые регулярно хрустели пальцами, не выявило никакой связи с болезнями суставов. К аналогичному выводу пришли и авторы обзора научных работ в 2018 году.

Отдельно отличился врач Дональд Л. Унгер, который решил провести эксперимент на себе. В течение более 60 лет он регулярно хрустел пальцами левой руки, но никогда — правой, не испытав никаких негативных последствий.

За исследование, опубликованное в журнале Arthritis&Rheumatism в 1998 году, Унгер получил Шнобелевскую премию по медицине в 2009-м. Во время церемонии он пошутил: «Я хочу, чтобы на моем надгробии было написано: „Здесь лежит Дон Унгер, который наконец перестал хрустеть пальцами“.

Хрустеть пальцами — безвредно, но раздражает

У людей, которые часто хрустят пальцами, может наблюдаться незначительное утолщение тканей вокруг сустава, из-за чего он кажется больше.

«Это может напоминать артрит, но сам сустав при этом абсолютно здоров», — пояснил Фернандес.

Артрит связан с разрушением хряща, а хруст суставов на этот процесс не влияет.

«Кроме того, что вы раздражаете свою маму, хруст пальцев не опасен и не вредит здоровью», — отмечает врач.

К слову, привычка самостоятельно хрустеть шеей опасна: резкие движения могут привести к разрыву артерий, транспортирующих кислород к мозгу, или спровоцировать инсульт. Кроме риска переломов и появления грыж, механические манипуляции грозят защемлением сосудов, что вызывает головокружение и онемение тела. Врачи предостерегают от резких поворотов головы даже во время профессионального массажа.