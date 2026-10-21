Диабет и группа крови: исследователи обнаружили неожиданную связь

Группа крови может выдать склонность к диабету / © ТСН

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Группу крови мы получаем с рождения и не можем изменить. Обычно о нем упоминают во время медицинских обследований или когда речь идет о переливании крови. Однако эта биологическая особенность может быть также связана с вероятностью некоторых заболеваний. Ученые обнаружили довольно интересную связь: у людей с III (B) группой крови чаще выявляют диабет 2-го типа.

Об этом пишет Egészségkalauz со ссылкой на масштабный анализ научных исследований.

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Что скрывает цифра 28%

Исследователи из Китая во главе с эпидемиологией Фан-Хуа Лю проанализировали 51 систематический обзор и метаанализ. В этих работах ученые ранее изучали 270 возможных связей между группами крови, резус-фактором и разными заболеваниями.

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После тщательной статистической проверки только одна связь получила высокую оценку убедительности доказательств: между B-группой крови и диабетом 2-го типа.

По расчетам ученых, шансы развития диабета 2-го типа у людей с III (B) группой крови были примерно на 28% выше, чем у тех, кто не имеет B-антигена. Анализ охватывал данные о 6870 случаях заболевания.

Но здесь есть важный нюанс. 28% — это относительная разница между группами, а не вероятность заболеть диабетом. То есть исследование не означает, что каждый четвертый человек с III группой крови будет иметь это заболевание. Оно лишь показывает статистическую связь, которая требует дальнейшего изучения.

Почему группа крови может быть связана с диабетом

Группы крови системы ABO различают по антигенам — особым молекулам на поверхности эритроцитов, то есть красных кровяных клеток. У людей с III (B) группой является B-антиген, у носителей II (A) — A-антиген, а IV (AB) имеют оба. У людей с I (O) группой нет ни A-, ни B-антигена.

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Почему B-антиген может быть связан с диабетом, ученые пока не знают. Одна из гипотез касается кишечного микробиома — совокупности микроорганизмов, живущих в пищеварительной системе. Исследователи предполагают, что особенности группы крови могут влиять на его состав и воспалительные процессы в организме.

Это важно, ведь хроническое воспаление и снижение чувствительности к инсулину клеток могут быть связаны с развитием диабета 2-го типа. Однако пока это возможное объяснение, а не доказанный механизм. Само исследование также не устанавливает, что группа крови непосредственно вызывает болезнь.

Что действительно влияет на риск диабета

Группа крови — только одна из биологических особенностей, которые ученые исследуют в контексте здоровья. В то же время хорошо известные факторы риска диабета 2-го типа включают избыточный вес, недостаточную физическую активность, возраст и наследственную предрасположенность. Значения имеют повышенное артериальное давление и история гестационного диабета.

Хорошая новость состоит в том, что на часть этих факторов можно влиять. Регулярная физическая активность, сбалансированный рацион и поддержание здорового веса помогают снизить риск заболевания. Для этого не нужно начинать с изнурительных тренировок или резких ограничений в еде: гораздо более важны привычки, которых удается соблюдать длительное время.

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При наличии факторов риска врач может посоветовать проверить уровень глюкозы в крови или сдать анализ на гликированный гемоглобин HbA1c. Конкретно эти исследования помогают оценить углеводный обмен, а не определение группы крови.

Нужны ли дополнительные обследования людям с III группой крови

Сам факт наличия III (B) группы крови не является достаточной причиной для специального графика обследований на диабет. Результаты научного анализа еще не означают, что медицинские рекомендации следует изменять.

В то же время исследование показывает, что привычные биологические характеристики могут содержать подсказки, помогающие ученым лучше понять развитие болезней. В будущем такие данные могут дополнить инструменты оценки риска, если новые исследования подтвердят эту связь и объяснят причины.

Следовательно, III группа крови не является поводом ожидать диабета. Значительно более важно учитывать семейную историю, вес, физическую активность и результаты анализов. Ведь даже любопытная статистическая закономерность не может предсказать судьбу конкретного человека.

Как питание влияет на уровень сахара — последние новости

Группу крови изменить невозможно, а вот ежедневное меню вполне реально. К примеру, клетчатка помогает замедлять усвоение углеводов, потому после еды уровень глюкозы может возрастать постепенно. Поэтому шесть овощей для контроля сахара могут стать полезной частью сбалансированного рациона.

Не обязательно отказываться от любимых блюд, чтобы внимательнее относиться к уровню сахара. Важно, с чем смешиваются углеводы: белки, клетчатка и полезные жиры могут влиять на скорость усвоения пищи. Как сделать привычные блюда более сбалансированными, объясняла диетология, приводя примеры повседневного меню.

Имеет значение и выбор гарнира. Рис, картофель и макароны содержат разное количество крахмала и клетчатки, способ приготовления и размер порции могут влиять на реакцию организма. Какой гарнир повышает сахар, зависит не только от самого продукта, но и от того, как его приготовили и с чем подали.

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