Диабет теперь можно диагностировать до появления первых симптомов: результаты исследования

Благодаря последним исследованиям ученые смогли выявить молекулу диабета, указывающую на болезнь еще до появления первых симптомов. Ученые считают, что новые данные помогут остановить прогресс заболевания. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Согласно данным Диабетического атласа-2021 ,в Украине на ноябрь 2021 года с сахарным диабетом борются более 2,3 миллионов человек. Самые распространенные причины – малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Если врач обнаружит у пациента симптомы преддиабета, тогда прогресс заболевания еще можно остановить. Конечно, посредством изменения образа жизни. Однако чаще всего больные к моменту установления диагноза уже имеют проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и нейронные осложнения. Происходит так из-за отсутствия действенных способов диагностировать диабет на ранних стадиях.

Однако недавно учеными Женевского университета было обнаружено, что 1,5-ангидроглюцитола в крови и низкий уровень сахара являются первичными признаками потери функциональных бета-клеток. Определить это достаточно легко – нужно всего лишь сделать анализ крови. Благодаря этому можно диагностировать диабет у людей группы риска еще до того, как ситуация приобретет необратимый характер.

Вот, что рассказал об исследованиях и его результатах профессор Пьер Мехлер: " Обнаружение перехода от преддиабета к диабету достаточно сложно, ведь пораженные клетки могут быть разбросаны в очень малых количествах в поджелудочной железе и печени. Поэтому мы выбрали альтернативную стратегию: найти молекулу, уровень которой в крови был бы связан с функциональной массой этих бета-клеток, чтобы косвенно выявить их изменения на стадии преддиабета ”.