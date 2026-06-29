Диагностику рака могут изменить навсегда: что показало масштабное исследование

Онкология / © acmd-clinic.com

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Новое международное клиническое исследование показало, что микроультразвуковое исследование может стать альтернативой магнитно-резонансной томографии (МРТ) при диагностике рака простаты. По данным ученых, этот метод оказался не менее точным в выявлении клинически значимых опухолей, при этом он является более дешевым и потенциально более доступным для пациентов.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Сегодня стандартная схема диагностики рака простаты обычно состоит из двух отдельных этапов. Если анализ крови показывает повышенный уровень простат-специфического антигена (ПСА), мужчину направляют на МРТ. Только после этого, часто через несколько недель, проводят биопсию простаты. Именно МРТ в последние годы стала основным методом визуализации перед биопсией.

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Однако исследователи под руководством уролога Адама Киннерда из Университета Альберты решили проверить, действительно ли МРТ является обязательным этапом этого процесса.

По словам ученых, несмотря на высокую эффективность, МРТ имеет ряд недостатков. Такие аппараты стоят дорого, во многих медицинских учреждениях на них существуют очереди, а точность интерпретации результатов может варьироваться. Кроме того, пройти такое обследование могут не все пациенты. В частности, этому могут препятствовать кардиостимуляторы, металлические протезы тазобедренного сустава или использование контрастного вещества гадолиния, которое применяется для улучшения качества изображения и сопряжено с небольшим риском токсичности.

Чтобы проверить возможности другого подхода, было организовано международное рандомизированное исследование OPTIMUM. В нём приняли участие 802 мужчины с подозрением на рак простаты из почти 20 больниц в восьми странах.

Участников случайным образом разделили на три группы. Одной группе биопсию проводили под контролем микроультразвука — современной технологии, позволяющей получать изображения простаты в режиме реального времени. Другая группа проходила традиционную процедуру с использованием МРТ. Третьей группе применяли оба метода, чтобы непосредственно сравнить их эффективность у одного и того же пациента.

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Кроме того, всем мужчинам провели систематическую биопсию, в ходе которой образцы ткани брали из различных участков простаты. Это позволило исследователям объективно оценить точность каждого метода.

Результаты оказались очень близкими. Клинически значимый рак простаты — то есть агрессивные опухоли, требующие лечения, — обнаружили примерно у 47% мужчин, прошедших микроультразвуковое исследование, и примерно у 43% тех, кому проводили МРТ. Исследователи отметили, что эта разница была настолько незначительной, что её можно объяснить случайностью. Она также оставалась в пределах заранее определённого показателя, который позволял считать оба метода равнозначными.

По словам авторов работы, это первое рандомизированное исследование, в котором микроультразвук напрямую сравнивали с МРТ по столь строгим научным критериям. Поскольку необходимые показатели были достигнуты раньше срока, исследование завершили досрочно — после участия 802 мужчин вместо запланированных 1200.

«Это может сократить время ожидания для пациентов, не ухудшая при этом точность или качество биопсии простаты», — отметил руководитель исследования Адам Киннерд.

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Одним из главных преимуществ микроультразвука исследователи называют высокое разрешение. Аппарат работает на значительно более высокой частоте, чем обычные ультразвуковые системы, поэтому формирует изображение с примерно в три раза большим пространственным разрешением. Это позволяет врачу видеть мелкие изменения в тканях, которые могут быть незаметны при обычном ультразвуковом исследовании.

Еще одно преимущество заключается в том, что изображения получают в режиме реального времени. Если врач замечает подозрительный участок, он может сразу же взять из него образец ткани. Таким образом, отпадает необходимость отдельно проходить МРТ, ждать своей очереди на обследование или возвращаться в медицинское учреждение для биопсии.

Учёные также отмечают, что новый подход может оказаться особенно полезным для пациентов, которые не могут пройти МРТ или проживают вдали от медицинских центров, где имеется такое оборудование. Кроме того, проведение одного ультразвукового исследования с биопсией обходится дешевле, чем отдельные процедуры МРТ и биопсии, а также помогает освободить аппараты МРТ для других пациентов.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты согласуются и с данными других научных работ. В частности, недавний метаанализ предыдущих исследований также подтвердил перспективность использования микроультразвука в рутинной диагностике рака простаты.

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По мнению Адама Киннерда, эта технология может стать стандартным диагностическим инструментом уже в течение ближайших нескольких лет. Если это произойдет, мужчины с подозрением на рак простаты смогут получать диагноз быстрее, дешевле и без потери точности, которая до сих пор была главным преимуществом МРТ.

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