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Диагностирование заболеваний сердца и сосудов: в Павлоградской больнице заработает долгожданный центр реперфузии

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Диагностирование заболеваний сердца и сосудов: в Павлоградской больнице заработает долгожданный центр реперфузии

Минздрав

Ангиограф позволяет обследовать и лечить патологии сосудов различных органов и систем, а также определяет место сужения, закупорки или расширения сосуда, наличие внутреннего кровотечения и другие процессы и болезни, которые обнаружить другим путем не удается.

В Днепропетровской области, в Павлограде, на базе больницы интенсивной терапии завершен монтаж ангиографа, чтобы диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы. Там осенью заработает долгожданный центр реперфузии.

Об этом сообщили в Минздраве современному оборудованию на базе больницы уже осенью заработает долгожданный центр реперфузии.

Новейшее оборудование позволит врачам проводить более 250 интервенционных вмешательств в год и спасать пациентов.

Ангиограф позволяет оперативно и диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы человека. Это поможет кардиологам максимально оперативно оказывать медицинскую помощь при инфаркте миокарда.

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Дата публикации
Просмотры
653
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