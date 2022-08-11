Диагностирование заболеваний сердца и сосудов: в Павлоградской больнице заработает долгожданный центр реперфузии

Ангиограф позволяет обследовать и лечить патологии сосудов различных органов и систем, а также определяет место сужения, закупорки или расширения сосуда, наличие внутреннего кровотечения и другие процессы и болезни, которые обнаружить другим путем не удается.
В Днепропетровской области, в Павлограде, на базе больницы интенсивной терапии завершен монтаж ангиографа, чтобы диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы. Там осенью заработает долгожданный центр реперфузии.
Об этом сообщили в Минздраве современному оборудованию на базе больницы уже осенью заработает долгожданный центр реперфузии.
Новейшее оборудование позволит врачам проводить более 250 интервенционных вмешательств в год и спасать пациентов.
Ангиограф позволяет оперативно и диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы человека. Это поможет кардиологам максимально оперативно оказывать медицинскую помощь при инфаркте миокарда.
Читайте также:
- Арестович рассказал, сколько еще продлится ракетный террор Украины
- Оккупанты ракетами ударили по портовой инфраструктуре и предприятиям Николаева: есть жертвы
- Возле Лисичанска идут ожесточенные бои: какая ситуация в городе 2 июля