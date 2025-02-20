Диета имела для мужчины шокирующие последствия: детали, фото

В течение восьми месяцев американец ежедневно потреблял около четырех килограммов мяса, творога и масла, в том числе в гамбургерах.

Диета из исключительно животной пищи, так называемая "диета хищника", за восемь месяцев довела американца до отложений холестерина прямо под кожей на стопах, ладонях и локтях. Человек ежедневно потреблял около четырех килограммов мяса, сыра и масла, в том числе в гамбургерах. Что интересно, на такой диете пациент действительно сбросил вес и, как сообщил он сам, почувствовал прилив энергии и ясность ума.

Об этом случае сообщили в статье журнала JAMA Cardiology.

Какой диагноз поставили мужчине после мясной диеты?

Мужчина в возрасте около 40 лет обратился в больницу из-за того, что у него появились неболезненные желтые отложения под кожей. Анализ крови показал, что его уровень холестерина составлял 1000 мг на децилитр, тогда как норма составляет 210-300 мг. На основе этого медики поставили диагноз ксантелазма, то есть отложения холестерина под кожей, хотя они обычно проявляются в районе век и у людей старше 50 лет.

На этом изображении виден ксантелализм на веке.. Marmagkiolis et al./JAMA Cardiology, 2025

В некоторых местах холестерин даже начал выходить наружу через кожу мужчины. Даже если пациент последует советам врачей и сменит рацион на низкохолестериновый, для удаления отложений холестерина ему потребуется хирургическое вмешательство.

Отложение холестерина под кожей вблизи. Marmagkiolis et al./JAMA Cardiology, 2025

Кроме того, что ксантелазма влияет на его внешний вид, столь повышенный уровень холестерина может привести к атеросклерозу. Это состояние, когда холестерин откладывается в стенках сосудов, может приводить к заболеваниям сердца и почек, а также к инсульту.

В статье также упоминается еще один случай, когда вегетарианская диета, на которую двухлетнего мальчика перевели сразу после окончания грудного вскармливания, привела к появлению у него дерматита из-за нехватки цинка в организме.

Ранее ТСН.ua писал о восьми необычных признаках, что в крови зашкаливает холестерин.

Читайте также: