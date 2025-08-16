- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 2 мин
Диета по группе крови: кому и каких продуктов следует избегать
Основная идея такой диеты состоит в том, что каждая группа крови предполагает специфический перечень продуктов, которые следует употреблять. То есть есть продукты, которые следует включить в свой рацион, а есть и такие, которые следует ограничить.
Диета по группе крови приобрела популярность благодаря книге доктора Питера Д’Адамо «Eat Right 4 Your Type». Она базируется на теории, что разные группы крови имеют разные потребности в питании, и что определенные продукты могут быть полезны или вредны в зависимости от вашей группы крови.
Питание по группе крови
Люди с группой крови O (I), по теории Д’Адамо, являются охотниками и должны потреблять много белка, особенно мяса.
Что следует избегать: пшеница, кукуруза, рожь и ячмень могут вызвать проблемы с пищеварением.
Молочные продукты: молоко и сыр могут быть тяжелыми для переваривания.
Бобовые: чечевица и фасоль могут вызвать воспаление.
Идеальной будет диета, состоящая из:
фруктов
овощей
мясо
рыбы
орехов
зерновых
мятного чая
настоя шиповника
Люди с группой крови A (II), известные как «земледельцы», должны соблюдать вегетарианскую диету. Им следует избегать любого вида мяса.
Молочные продукты: молоко и творог могут вызвать проблемы с пищеварением.
Пшеница может вызвать воспаление и проблемы с пищеварением.
В питании людей со второй группой крови должны быть:
овощи
масла
крупы
фрукты — ананас, абрикос, грейпфрут, лимон, слива
рыба и морепродукты — окунь, сардины, форель, щепа
Люди с ІІІ группой крови считаются наиболее адаптивными и могут есть достаточно широкий набор продуктов. Например:
мясо
рыбу
яйца
молоко
крупы
овощи
фрукты
Что следует избегать: кукурузу может вызвать проблемы с метаболизмом.
Мясо курицы может вызвать проблемы с иммунной системой.
Люди с группой крови AB (IV), или «загадки», имеют смешанную диету, но им следует избегать красного мяса.
Кукуруза может вызвать проблемы с метаболизмом. Гречка может вызвать воспаление.
Людям с четвертой группой крови рекомендуется есть небольшими порциями в течение дня. Можно есть и пить:
рыбу
икру
сою
рис
ягоды
красное вино
Важно: многие врачи-диетологи критикуют диету по группе крови, поскольку она может привести к недостаточному потреблению некоторых необходимых для здоровья продуктов, таких как фрукты и овощи, а также к превышению количества других продуктов, таких как мясо и жир. Поэтому, если вы хотите изменить свое питание или начать любую диету, следует обратиться к врачу.
Ранее мы писали о кофейной диете. Как она работает и сколько можно сбросить лишнего веса в течение недели, читайте в новости.