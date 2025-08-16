Диета по группе крови: кому и каких продуктов следует избегать

Правильное питание, соответствующее группе крови, может существенно улучшить здоровье / © Associated Press

Диета по группе крови приобрела популярность благодаря книге доктора Питера Д’Адамо «Eat Right 4 Your Type». Она базируется на теории, что разные группы крови имеют разные потребности в питании, и что определенные продукты могут быть полезны или вредны в зависимости от вашей группы крови.

Питание по группе крови

Люди с группой крови O (I), по теории Д’Адамо, являются охотниками и должны потреблять много белка, особенно мяса.

Что следует избегать: пшеница, кукуруза, рожь и ячмень могут вызвать проблемы с пищеварением.

Молочные продукты: молоко и сыр могут быть тяжелыми для переваривания.

Бобовые: чечевица и фасоль могут вызвать воспаление.

Идеальной будет диета, состоящая из:

фруктов

овощей

мясо

рыбы

орехов

зерновых

мятного чая

настоя шиповника

Люди с группой крови A (II), известные как «земледельцы», должны соблюдать вегетарианскую диету. Им следует избегать любого вида мяса.

Молочные продукты: молоко и творог могут вызвать проблемы с пищеварением.

Пшеница может вызвать воспаление и проблемы с пищеварением.

В питании людей со второй группой крови должны быть:

овощи

масла

крупы

фрукты — ананас, абрикос, грейпфрут, лимон, слива

рыба и морепродукты — окунь, сардины, форель, щепа

Люди с ІІІ группой крови считаются наиболее адаптивными и могут есть достаточно широкий набор продуктов. Например:

мясо

рыбу

яйца

молоко

крупы

овощи

фрукты

Что следует избегать: кукурузу может вызвать проблемы с метаболизмом.

Мясо курицы может вызвать проблемы с иммунной системой.

Люди с группой крови AB (IV), или «загадки», имеют смешанную диету, но им следует избегать красного мяса.

Кукуруза может вызвать проблемы с метаболизмом. Гречка может вызвать воспаление.

Людям с четвертой группой крови рекомендуется есть небольшими порциями в течение дня. Можно есть и пить:

рыбу

икру

сою

рис

ягоды

красное вино

Важно: многие врачи-диетологи критикуют диету по группе крови, поскольку она может привести к недостаточному потреблению некоторых необходимых для здоровья продуктов, таких как фрукты и овощи, а также к превышению количества других продуктов, таких как мясо и жир. Поэтому, если вы хотите изменить свое питание или начать любую диету, следует обратиться к врачу.

