"Диета спокойствия": ученые нашли простой способ уменьшить агрессию на треть

Неконтролируемый гнев можно снизить употребление омега-3

Ученые проанализировали результаты почти 30 независимых экспериментов и пришли к выводу: регулярный прием омега-3 ( рыбьего жира ) способен снизить уровень агрессии у людей на 28%.

О результатах масштабной работы нейрокриминологов из Университета Пенсильвании пишет ScienceAlert.

Универсальный эффект для мозга

Этот метод показал эффективность во всех возрастных группах, охватив участников от подросткового возраста до 60 лет. Более того, добавка помогала унять как неконтролируемые вспышки гнева в ответ на провокацию, так и заранее спланированное жестокое поведение.

Исследователи предполагают, что ключевую роль играют противовоспалительные свойства жирных кислот, улучшающих работу мозга. Омега-3 помогает стабилизировать химические процессы в нервной системе, что позволяет человеку лучше контролировать свои эмоции в критические моменты.

Рыба как успокаивающее

Хотя ученые отмечают, что рыбий жир не является «магической пилюлькой», способной полностью искоренить насилие, они советуют использовать его как действенное вспомогательное средство. Нейрокриминологи призывают родителей агрессивных детей и взрослых со сложным характером пересмотреть свое меню.

Для достижения результата достаточно добавить в рацион всего одну-две порции рыбы в неделю или употреблять соответствующие добавки. Такое простое решение не только улучшит поведение, но и получит доказанный бонус для здоровья — снижение риска инсультов и сердечных приступов.

