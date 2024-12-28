Диета при артрите: какие продукты снижают симптомы воспаления

Артрит может поразить любого человека, независимо от возраста, включая детей и молодежь.

Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание, вызывающее боль, отек и скованность суставов. Особой диеты при артрите нет. Просто рекомендуется здоровое разнообразное питание.

В частности, рыбий жир помогает уменьшить общее воспаление и может помочь снизить боль в суставах и скованность. Также следует потреблять больше овощей и фруктов, масло и продукты, богатые мононенасыщенными жирами (например, оливковое масло).

Что нужно исключить из рациона при ревматоидном артрите

Продукты, содержащие трансжиры:

масло и маргарин (при нагревании содержание трансжиров увеличивается)

обработанное красное мясо животного происхождения (колбасы, сосиски)

блюда быстрого приготовления (фаст-фуд, полуфабрикаты)

промышленные хлебобулочные изделия (кексы, торты, печенье, выпечка и пончики)

Соль

Потребление соли (хлорида натрия) более 6 г в день может привести к воспалению. Высокое потребление соли может увеличить риск высокого кровяного давления для некоторых людей.

Ранее мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Читайте также: