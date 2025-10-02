Диета, продлевающая жизнь: в чем секрет скандинавского питания

Диета / © Pexels

Реклама

Новые научные данные подтвердили: пищевые привычки напрямую влияют на продолжительность жизни. Исследователи Орхусского университета (Дания) выяснили, что соблюдение скандинавских рекомендаций по питанию ассоциируется с существенно более низким риском ранней смерти.

Об этом сообщило издание Earth.

Основа диеты — минимизация красного мяса и сахара, а также регулярное потребление цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных изделий. Идея не в строгих запретах, а в балансе: меню должно быть полезным и для здоровья человека, и для окружающей среды.

Реклама

Доцент Кристина Дам и аспирантка Анна Бак Мерх проанализировали пищевые привычки более 76 тысяч шведов, которые с 1997 года фиксировали свой рацион и образ жизни. Результаты показали: мужчины и женщины среднего возраста, которые придерживались скандинавских рекомендаций, имели на 23% ниже общую смертность. Эффект сохранялся даже после учета уровня доходов, образования и физической активности.

Отдельно ученые подчеркивают: тщательное соблюдение советов было связано со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это делает выводы особенно весомыми, ведь они доказывают, что питание напрямую влияет на здоровье, независимо от социально-экономических факторов.

Важным аспектом является и забота об окружающей среде. По оценкам ученых, на производство и потребление пищи приходится около 30% мировых выбросов парниковых газов. Животноводство, чрезмерное использование природных ресурсов и пищевые отходы только усугубляют проблему. Скандинавские рекомендации учитывают эти вызовы и призывают делать выбор в пользу более экологичных продуктов.

Напомним, орехи давно считают «вредными» для фигуры — слишком калорийные, слишком жирные и тяжелые для контроля веса. Однако новые исследования опровергают эти стереотипы.