Диета SIRT: что есть и сколько килограммов можно потерять

Диета SIRT – один из самых модных методов похудения. О ней стало особенно известно после того, как певица Адель призналась, что благодаря диете ей удалось сбросить более 40 кг.

Диета SIRT была создана Эйданом Гоггинсом и Гленом Маттеном, которые представили ее в своей книге в 2016 году.

Ее создатели настаивают, что это не блажь, а скорее они утверждают, что sirtfoods является секретом потери жира и предотвращения болезней. Однако эксперты в области здравоохранения предупреждают, что эта диета может не оправдать ажиотаж и даже быть плохой идеей.

Эта диета основана на исследовании сиртуинов (SIRT), группы из семи белков, обнаруженных в организме, которые, как было показано, регулируют различные функции, включая метаболизм, воспаление и продолжительность жизни. Определенные природные растительные соединения могут повышать уровень этих белков в организме, и содержащие их продукты окрестили sirtfoods. Диетологи говорят, что за неделю можно потерять более трех килограммов.

Проблема в том, что нет много доказательств поддержки этих утверждений. Пока нет убедительных доказательств того, что диета SIRT оказывает более благоприятное влияние на потерю веса, чем любая другая с ограничением калорий.

Важнейшими в диете SIRT есть продукты, которые должны входить в ежедневное меню, а не те, которые нужно исключить.

Список продуктов, представленный Sirtfood Diet, включает:

листовая капуста

красное вино

клубника

лук

соя

петрушка

оливковое масло первого отжима

темный шоколад (85% какао)

зеленый чай матча

гречневая крупа

куркума

грецкие орехи

рукола

перец чили

любисток

финики

красный цикорий

черника

каперсы

кофе

Диета сочетает сиртуины и ограничение калорий, что может побуждать организм производить большее количество сиртуинов. Создатели диеты утверждают, что соблюдение диеты приведет к быстрой потере веса, сохраняя мышечную массу и защищая вас от хронических заболеваний.

Как работает диета SIRT

По мнению диетологов, следует ограничить потребление калорий. В первую неделю вы должны принимать только 1000 калорий и только еду с высоким содержанием белка.

На следующей неделе вы потребляете 1500 калорий в день и кушаете два раза, а также два стакана зеленого сока.

Но в долгосрочной перспективе диета SIRT не является здоровой диетой, которую следует соблюдать, поскольку она очень ограничивает.

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