Диета "уличной кошки": действительно работает ли это модный тренд
Теперь девушки больше не питаются, как истощенные взрослые, живущие на перекусах.
В мире набирает популярность диета «уличной кошки», предполагающая потребление пищи малыми порциями.
Об этом пишет Vogue.
Это стиль питания, подразумевающий потребление продуктов без кулинарной обработки: крошечные маринованные огурцы, гречишные крекеры, ягоды и ферментированные молочные продукты.
Суть диеты сводится к маленьким блюдам, а главный акцент делается на рыбном белке.
Список продуктов, которые можно употреблять:
Консервированная жирная рыба (сардины, лосось и скумбрия) и суши на рыбной основе
Корнишоны (и другие маринованные овощи, такие как капуста)
Ягоды, особенно черника
Ферментированные молочные продукты, такие как йогурт и кефир
Лиственная зелень
Крекеры (особенно из цельных продуктов, таких как гречка)
Как диета может способствовать сияющей коже
Дипломированный диетолог Стефани Де Чилаз отмечает научно подтвержденную пользу для здоровья продуктов, ныне в тренде, объясняя, что некоторые из них обладают противовоспалительными свойствами и способствуют правильному функционированию и увлажнению кожного барьера.
Хотя исследования показали взаимосвязь между питанием и состоянием кожи, реакция на изменения в рационе может отличаться.
