Диета "уличной кошки": действительно работает ли это модный тренд

Диета "уличной кошки" предполагает потребление пищи малыми порциями / © Pixabay

В мире набирает популярность диета «уличной кошки», предполагающая потребление пищи малыми порциями.

Об этом пишет Vogue.

Это стиль питания, подразумевающий потребление продуктов без кулинарной обработки: крошечные маринованные огурцы, гречишные крекеры, ягоды и ферментированные молочные продукты.

Суть диеты сводится к маленьким блюдам, а главный акцент делается на рыбном белке.

Список продуктов, которые можно употреблять:

Консервированная жирная рыба (сардины, лосось и скумбрия) и суши на рыбной основе

Корнишоны (и другие маринованные овощи, такие как капуста)

Ягоды, особенно черника

Ферментированные молочные продукты, такие как йогурт и кефир

Лиственная зелень

Крекеры (особенно из цельных продуктов, таких как гречка)

Как диета может способствовать сияющей коже

Дипломированный диетолог Стефани Де Чилаз отмечает научно подтвержденную пользу для здоровья продуктов, ныне в тренде, объясняя, что некоторые из них обладают противовоспалительными свойствами и способствуют правильному функционированию и увлажнению кожного барьера.

Хотя исследования показали взаимосвязь между питанием и состоянием кожи, реакция на изменения в рационе может отличаться.

