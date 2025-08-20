- Дата публикации
Диета викингов: как похудеть на 5 килограммов за месяц без стресса
Древняя «диета викингов» переживает неожиданное возрождение как эффективный способ похудения без медикаментов и инъекций.
Оригинальная диета викингов, или скандинавская диета, базируется на рационе древних норманнов. Она снова становится популярной как естественный метод похудения без медикаментов. По словам диетолога Лорен Гаррис-Пинкус, ключевые принципы этой диеты похожи на средиземноморскую: это акцент на цельных и натуральных продуктах, а не на обработанных.
Об этом пишет Bild.
Основные правила и современные рекомендации
По данным статистики, соблюдая диету викингов, можно потерять до 5 килограммов за четыре недели. Это происходит благодаря сочетанию белков и углеводов с высоким содержанием клетчатки.
Налегайте на:
Овощи и корнеплоды: капуста, морковь, свекла, пастернак.
Ягоды: черника, клюква, малина.
Цельнозерновые: овес, рожь, ячмень.
Бобовые: горох, чечевица, фасоль.
Рыба и морепродукты: лосось, сельдь, скумбрия.
Нежирное мясо: курица, индейка.
Орехи и семена: грецкие орехи, семена льна.
Растительные масла: рапсовое масло вместо животных жиров.
Молочные продукты: нежирные йогурты, творог.
Напитки: вода, несладкий чай или кофе.
Избегайте:
Сахара.
Белой муки.
Чрезмерно обработанных продуктов (полуфабрикатов, колбас, сладких напитков, снеков).
Большого количества соли.
Современная версия этой диеты отказывается от чрезмерно жирных продуктов, которые викинги употребляли для согревания в холодное время года, ведь избыток насыщенных жиров может вредить сердцу.
Диетолог Лорен Гаррис-Пинкус отмечает, что переход на натуральные продукты и ограничение сахара, соли и жира — это надежный способ похудеть и улучшить здоровье в целом.
Напомним, диета по группе крови приобрела популярность благодаря книге доктора Питера Д’Адамо «Eat Right 4 Your Type». Она базируется на теории, что люди с разной группой крови имеют разные потребности в питании и что определенные продукты могут быть полезны или вредны в зависимости от вашей группы крови.