Диета викингов: как похудеть на 5 килограммов за месяц без стресса

Диета

Оригинальная диета викингов, или скандинавская диета, базируется на рационе древних норманнов. Она снова становится популярной как естественный метод похудения без медикаментов. По словам диетолога Лорен Гаррис-Пинкус, ключевые принципы этой диеты похожи на средиземноморскую: это акцент на цельных и натуральных продуктах, а не на обработанных.

Основные правила и современные рекомендации

По данным статистики, соблюдая диету викингов, можно потерять до 5 килограммов за четыре недели. Это происходит благодаря сочетанию белков и углеводов с высоким содержанием клетчатки.

Налегайте на:

Овощи и корнеплоды: капуста, морковь, свекла, пастернак.

Ягоды: черника, клюква, малина.

Цельнозерновые: овес, рожь, ячмень.

Бобовые: горох, чечевица, фасоль.

Рыба и морепродукты: лосось, сельдь, скумбрия.

Нежирное мясо: курица, индейка.

Орехи и семена: грецкие орехи, семена льна.

Растительные масла: рапсовое масло вместо животных жиров.

Молочные продукты: нежирные йогурты, творог.

Напитки: вода, несладкий чай или кофе.

Избегайте:

Сахара.

Белой муки.

Чрезмерно обработанных продуктов (полуфабрикатов, колбас, сладких напитков, снеков).

Большого количества соли.

Современная версия этой диеты отказывается от чрезмерно жирных продуктов, которые викинги употребляли для согревания в холодное время года, ведь избыток насыщенных жиров может вредить сердцу.

Диетолог Лорен Гаррис-Пинкус отмечает, что переход на натуральные продукты и ограничение сахара, соли и жира — это надежный способ похудеть и улучшить здоровье в целом.

