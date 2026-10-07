Диетические газировки помогают худеть / © Unsplash

Реклама

Употребление диетических напитков с заменителями сахара оказалось столь же эффективным для длительного похудения, как и обычная вода. При этом диетические газировки не вызывают повышения аппетита и не наносят вреда обмену веществ. Об этом свидетельствуют результаты двухлетнего испытания, проведенного исследователями из Ливерпульского университета.

Об этом рассказали Science Daily.

Реклама

Сладкие напитки или вода: что лучше помогает худеть

Ученые провели самое долгое и масштабное на сегодня рандомизированное контролируемое исследование SWITCH, посвященное изучению безалкогольных напитков с низкокалорийными и бескалорийными подсластителями.

Реклама

Напитки с аспартамом, ацесульфатом калия и сукралозой показывают результаты, аналогичные воде, как при сбросе веса, так и при его поддержании. То есть, если вы любите газировку без сахара и худеете, эти напитки в умеренном количестве не нанесут вам вреда.

Работу возглавили декан факультета психологии Ливерпульского университета Джоан Гарролд и профессор биологической психологии и поведения здоровья Университета Лидса Джейсон Галфорд.

Как проходил эксперимент

В испытании приняли участие 493 взрослых с избыточным весом или ожирением. Все они проходили структурированную программу контроля массы тела. Участников случайным способом разделили на две группы: первая каждый день потребляла обычную воду, вторая — магазинные диетические напитки.

Уровень потребляемых подсластителей оставался в пределах безопасных норм.

Реклама

По итогам 104 недель наблюдений выяснилось, что участники группы диетических напитков в среднем потеряли 4,8 кг, тогда как в группе воды этот показатель составил 3,7 кг.

Также стало известно, что обеим группам удалось сохранить достигнутый результат в течение двух лет эксперимента. У обеих групп испытуемых уменьшились объемы талии и бедер, улучшилось телосложение и метаболические биомаркеры. Ученые не выявили клинически существенной разницы в артериальном давлении или уровне холестерина между теми, кто пил воду, и теми, кто употреблял аспартам, ацесульфам калия или сукралозу.

Общий уровень потребления сахара упал в обеих группах, но несколько большее снижение зафиксировали среди тех, кто выбирал напитки с заменителями.

Следовательно, результаты опровергают опасения, что низкокалорийные подсластители могут нарушать регуляцию аппетита или наносить долгосрочный вред метаболизму.

Реклама

Новые данные особенно актуальны на фоне недавних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Там советовали воздержаться от употребления сахарозаменителей для контроля веса из-за противоречивости исследований.

«Для людей, которые пытаются контролировать свой вес, напитки с подсластителем без питательной ценности являются эффективной альтернативой напиткам с сахаром — и в течение двух лет они действуют так же, как и вода», — отмечает профессор Джейсон Галфорд.

Исследования SWITCH разрабатывали для ответа на два связанных вопроса: как именно снижение количества сахара в рационе влияет на контроль веса и меняет ли замена сахара подсластителями механизмы регуляции аппетита.

Похудение: последние новости

Напомним, что убрать жир только с одного участка тела, в частности живота, невозможно, поскольку места сожжения жировых отложений зависят от генетики и пола. По словам персонального тренера Марка Ладлоу, сотни упражнений на пресс или строгие экстремальные диеты не дадут желаемого результата и часто приводят к срывам, усталости и возвращению веса.

Единственным действенным принципом похудения есть умеренный дефицит калорий в сочетании с последовательностью и постоянными привычками. Основой рациона должны быть хорошо насыщающие белковые продукты, овощи и фрукты, тогда как потребление калорийных заправок, масел, соусов и напитков стоит контролировать. Важно также заниматься силовыми тренировками и каждый день много ходить.

Для отслеживания прогресса лучше измерять объем талии раз в 4–6 недель и делать контрольные фото. Главное — соблюдать баланс, не создавать себе строгих запретов на любимые продукты и выбирать тот темп изменений, который удастся поддерживать.

Новости партнеров