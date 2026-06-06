Диетолог назвал четыре популярных продукта, из-за которых может страдать ваша селезенка

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Диетолог обратил внимание на четыре категории продуктов и напитков, которые могут негативно сказываться на работе селезенки. Хотя отдельного рациона для поддержания этого органа не существует, специалисты рекомендуют ограничивать продукты, провоцирующие воспаление, метаболические нарушения и проблемы с печенью.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

По словам экспертов, здоровье печени и селезенки тесно связаны между собой. Именно поэтому продукты, которые вредят печени, могут косвенно влиять и на работу селезенки.

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В перечень самых нежелательных продуктов диетолог отнес обработанное мясо — бекон, колбасы, хот-доги, салями и мясные деликатесы. Они содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов, которые могут способствовать развитию воспалительных процессов и ухудшению кардиометаболического здоровья.

Также специалист советует не злоупотреблять насыщенными жирами. Исследования показывают, что их чрезмерное потребление связано с накоплением жира в печени и повышением уровня печеночных ферментов. Такие изменения могут увеличивать риск развития жировой болезни печени, которая нередко сопровождается увеличением селезенки.

В список попали и рафинированные углеводы. Они способны провоцировать резкие колебания уровня сахара в крови и способствовать развитию инсулинорезистентности. Эксперты рекомендуют чаще выбирать цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой.

Отдельную опасность представляет чрезмерное употребление алкоголя. По данным исследователей, спиртное может нарушать работу клеток селезенки, влиять на ее размер и ослаблять иммунные функции органа. Кроме того, хроническое злоупотребление алкоголем является одним из факторов развития заболеваний печени, которые также сказываются на состоянии селезенки.

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Селезенка расположена в верхней левой части брюшной полости и является важной частью лимфатической системы. Она помогает организму бороться с инфекциями, поддерживает баланс жидкости и участвует в регуляции объема крови. Несмотря на то, что человек может жить без селезенки, ее отсутствие снижает способность организма противостоять некоторым инфекциям.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты способствуют здоровью щитовидной железы, а какие могут негативно влиять на ее работу.

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