Диетолог сказал, какую здоровую пищу нельзя употреблять перед сном

Фрукты и овощи / © pixabay.com

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Время от времени почти каждый позволяет себе что-то сладенькое перед сном. Кажется, что кусочек фрукта — это безобидная привычка. Но специалисты предупреждают: даже такая альтернатива может иметь негативные последствия для здоровья.

Об этом пишет Mail Online.

Как объясняет диетолог Кайл Кроули, кислые продукты, такие как апельсины или помидоры, стимулируют активное выделение желудочной кислоты. В результате могут возникать симптомы рефлюкса, в частности изжога. Это знакомое многим ощущение жжения в груди возникает, когда кислота из желудка поднимается вверх к пищеводу — чаще всего в вечернее время, когда организм переходит в горизонтальное положение.

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Что еще хуже — по словам специалистов, хронический рефлюкс может со временем повышать риск развития рака желудка или пищевода, если его не лечить.

Ситуацию осложняет то, что симптомы рефлюкса часто очень похожи на ранние признаки онкологии — это трудности с глотанием, тошнота, дискомфорт в горле. Из-за этого диагноз может оставаться незамеченным в течение длительного времени.

Однако, по словам экспертов, предотвратить проблему достаточно просто — достаточно не есть за несколько часов до сна.

«Старайтесь не есть полноценное блюдо перед сном — ни за столом, ни в постели. Это может привести к плохому пищеварению и беспокойному сну», — рекомендует Кроули.

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Научные данные подтверждают: поздний ужины действительно увеличивает риск возникновения кислотного рефлюкса, который часто сопровождается нарушением сна и раздражением слизистой. Причина — в механизме самого рефлюкса: когда человек лежит, желудочная кислота легче попадает в пищевод и раздражает его ткани.

Особенно опасно есть кислую пищу прямо в постели, предостерегает Кроули.

«Если уж очень хочется есть в постели — делайте это сидя прямо, а не ложась сразу после этого. Это поможет вам лучше спать и уменьшит риск ночных пробуждений», — рассказал диетолог.

Также он советует избегать жирной пищи перед сном. Дело в том, что она стимулирует выработку гормона, который расслабляет клапан на входе в желудок — а это облегчает попадание кислоты в горло. Кислые продукты — например апельсины, томаты или грейпфруты — дополнительно раздражают этот клапан.

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Что лучше есть перед сном?

В случае ночного голода, Кроули советует выбирать менее агрессивные для желудка продукты.

«Вместо этого выберите орехи или молоко перед сном, если очень хочется перекусить вечером», — сказал диетолог.

Среди самых распространенных проявлений рефлюкса — длительный кашель (более восьми недель), постоянное покашливание, охриплость и боль в горле. У многих пациентов эти симптомы проходят незаметно, без классической изжоги, потому что ткани пищевода теряют чувствительность из-за постоянного контакта с кислотой.

Эти «тихие» проявления болезни могут оставаться без внимания, что повышает риск опасных осложнений. Самое тяжелое поражение — рак пищевода, развивающийся вследствие длительного воздействия желудочной кислоты на клетки.

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