Диетологи назвали 4 перекуса, которые могут помочь снизить кровяное давление

Правильно подобранные перекусы могут не только утолить голод, но и помочь поддерживать здоровое кровяное давление. Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего влияют на сердце и сосуды благодаря содержанию калия, магния, кальция, клетчатки и антиоксидантов.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Одним из самых полезных вариантов специалисты называют сочетание апельсинов, сыра с низким содержанием натрия и фисташек. Диетолог Лорен Манакер объяснила, что апельсины содержат калий, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме. Сыр является источником кальция, который играет важную роль в регуляции кровяного давления, а фисташки содержат калий, магний и полезные жиры, которые поддерживают здоровье сосудов.

По словам эксперта, такая закуска также обеспечивает организм витамином С, белком и антиоксидантами. Для приготовления достаточно выложить слоями сыр и ломтики апельсина, а сверху посыпать фисташками.

Еще один рекомендуемый перекус — банановое «мороженое». Диетолог Реджина Виндзор отметила, что один банан содержит около 34 миллиграммов магния и 451 миллиграмм калия — двух питательных веществ, которые поддерживают здоровое кровяное давление. Кроме того, бананы содержат клетчатку, природные крахмалы и растительные соединения, которые способствуют пищеварению и поддерживают полезные кишечные бактерии.

Для приготовления такого десерта она советует смешивать замороженные бананы с замоченными семенами чиа до кремообразной консистенции. Иногда в смесь добавляют несладкий какао-порошок без сахара для дополнительного антиоксидантного эффекта, немного меда и щепотку цейлонской корицы.

Полезным для сердца диетологи также называют домашний попкорн, приготовленный воздушным способом. Диетолог Сандра Аревало отметила, что магазинный или кинотеатральный попкорн часто содержит много соли и масла, что может негативно влиять на сосуды и уровень холестерина.

При этом зерна попкорна являются цельнозерновым продуктом с высоким содержанием клетчатки. Она помогает дольше чувствовать сытость, а также поддерживает сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Для вкуса эксперт рекомендует добавлять небольшое количество сливочного или оливкового масла, а также использовать смесь итальянских трав, пармезан, корицу, мускатный орех или молотый перец чили.

Еще одним перекусом, который может помочь контролировать кровяное давление, диетологи называют греческий йогурт с ягодами и грецкими орехами. Диетолог Эллисон Геррис объяснила, что ягоды богаты антоцианами и другими антиоксидантами, а греческий йогурт содержит минералы, необходимые для регуляции давления.

Измельченные грецкие орехи придают блюду хрустящую текстуру и обеспечивают организм омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца. По словам эксперта, для различных вкусовых сочетаний в йогурт можно добавлять малину с темной шоколадной крошкой, бананы с корицей или жареные семена кунжута с небольшим количеством меда.

