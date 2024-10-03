Диетологи назвали десерты, которые не вредят фигуре: их можно легко приготовить дома

Если вы соблюдаете диету, даже очень жесткую, то такие десерты следует включить в свой ежедневный рацион. Ведь они не только вкусны, но и очень полезны для здоровья. Тем более вы можете с легкостью приготовить их дома. А еще эти вкусности помогают похудеть, налаживают правильную работу кишечника и поднимают настроение.

Какие десерты не вредят фигуре и полезны для здоровья

Мармелад. На сто граммов фруктового мармелада приходится всего 80 ккал. Этот десерт очень полезен для костной ткани, нервной системы и кишечника. Самым полезным будет мармелад, приготовленный собственноручно, ведь магазинный может содержать красители и консерванты. Для того чтобы приготовить домашний мармелад, надо нагреть стакан яблочного сока, добавить 6 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки лимонного сока и 30 граммов желатина. Все тщательно размешайте, разлейте в формы и остудите.

На сто граммов фруктового мармелада приходится всего 80 ккал. Этот десерт очень полезен для костной ткани, нервной системы и кишечника. Самым полезным будет мармелад, приготовленный собственноручно, ведь магазинный может содержать красители и консерванты. Для того чтобы приготовить домашний мармелад, надо нагреть стакан яблочного сока, добавить 6 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки лимонного сока и 30 граммов желатина. Все тщательно размешайте, разлейте в формы и остудите. Зефир также относится к желейным десертам. Его калорийность может быть немного выше, чем у мармелада, однако он сытнее, поэтому десерт нужно есть небольшими порциями. Зефир можно приготовить дома. По традиционному рецепту сладость готовят из взбитого куриного белка, яблочного пюре, сахара и желатина.

также относится к желейным десертам. Его калорийность может быть немного выше, чем у мармелада, однако он сытнее, поэтому десерт нужно есть небольшими порциями. Зефир можно приготовить дома. По традиционному рецепту сладость готовят из взбитого куриного белка, яблочного пюре, сахара и желатина. Печеные яблоки – это природный десерт, не требующий добавления сахара и других ингредиентов. Такой десерт будет крайне сытним, ведь содержит растительную клетчатку, которая еще будет способствовать надлежащему пищеварению. За счет содержания витаминов и минералов этот осенний десерт очень полезен для здоровья. Печеные яблоки можно посыпать орехами и корицей, чтобы сделать их вкуснее.

– это природный десерт, не требующий добавления сахара и других ингредиентов. Такой десерт будет крайне сытним, ведь содержит растительную клетчатку, которая еще будет способствовать надлежащему пищеварению. За счет содержания витаминов и минералов этот осенний десерт очень полезен для здоровья. Печеные яблоки можно посыпать орехами и корицей, чтобы сделать их вкуснее. Пирог из батата с цельнозерновой корочкой. Батат содержит кучу витаминов, минералов и антиоксидантов, положительно влияющих на все системы организма. А за счет низкой калорийности сладкий картофель будет способствовать быстрому и безопасному похудению. Такой десерт можно готовить с добавлением цельнозерновой муки, тогда корочка пирога будет золотистой и хрустящей. За счет содержания большого количества клетчатки такой десерт насытит организм на длительный промежуток времени, поэтому будет способствовать быстрому похудению.

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