Диетологи назвали лучшие напитки для сжигания жира

Калории могут поступать в рацион из определенных напитков.

Диетологи из США назвали способы как правильно пить, чтобы не набрать лишний вес.

Рекомендации специалистов публикует Eat This, Not That!

Специалисты полагают, что нужно пить большое количество воды и чая, а также отказаться от чрезмерного потребления спиртного.

Диетолог Бренда Перальта назвала обычную чистую воду основным напитком для людей, которые собираются похудеть.

"Выпивая много воды, вы обеспечиваете работу всех систем организма. У вас будет лучше работать кишечник и будет сохраняться чувство сытости”, — сказала специалист.

Другим важным напитком для похудения Перальта назвала чай. Она считает, что неважно, какой именно чай пить, потому что он содержит антиоксиданты. Однако диетолог советует обращать больше внимания на зеленый чай, так как он ускоряет метаболизм.

Одним из главных врагов диеты специалисты называют алкоголь.

"Алкогольные напитки обычно очень калорийны и могут содержать много сахара", — сказала диетолог Джейн Ковин.

Она рекомендует выпивать не больше бокала вина в день и напоминает, что отказ от алкоголя значительно снижает риск заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и даже некоторых форм рака.

Кроме того, Джейн Ковин советует отказаться от сладких алкогольных коктейлей, содержащих не только пустые калории спиртного напитка, но и большое количество дополнительного сахара.

Ранее стало известно, что новое исследование китайских ученых показало, что употребление двух чашек кофе и чая в день может на треть снизить риск инсульта и деменции.

