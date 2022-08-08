Диетологи назвали лучшие овощи для молодости кожи

Ешьте эти овощи регулярно, чтобы ваша кожа выглядела молодой!

Старение может быть неизбежным, но есть способы помочь вашей коже выглядеть молодой, соблюдая правильное питание.

На самом деле, наша кожа является органом и постоянно регенерирует и выращивает новые клетки. Выбирая здоровое питание, вы можете действительно улучшить здоровье вашей кожи со временем!

Улучшение качества нашей кожи начинается с выбора здорового образа жизни, например достаточного сна, умеренного потребления алкоголя, потребления большого количества фруктов и овощей и регулярных физических упражнений.

Одним из лучших питательных веществ для улучшения здоровья кожи и предотвращения старения являются витамин С, витамин А, цинк и антиоксиданты.

Давайте посмотрим на овощи, которые имеют наивысшее содержание питательных веществ для здоровья кожи и как их регулярно употреблять в пищу для стареющей кожи.

Сладкий перец

Болгарский перец богат витаминами А и С. Красный болгарский перец, один из богатейших источников витамина С, содержит почти 170% рекомендованной ежедневной нормы витамина С!

Получение достаточного количества витамина С способствует выработке коллагена, компоненту создания нового здорового слоя кожи.

Фото: ТСН.ua

Брокколи

В брокколи больше витамина С, чем у большинства цитрусовых. Брокколи также является источником цинка и лютеина, способствующих здоровью кожи.

Цинк является антиоксидантом, помогающим нашей коже заживать от повреждений, в том числе солнечных. Лютеин – это тип каротиноида, как и витамин А, который помогает повысить эластичность кожи и защищает от вредного воздействия солнца.

Томаты

Помидоры – это кладовая питательных веществ, причем витамин С и ликопин являются наиболее насыщенными питательными веществами в томатах. Независимо от того, приобретаете ли вы их консервированными или свежими, помидоры являются источником витамина, который улучшает кожу.

В свежих помидорах больше витамина С, чем в обработанных, но обработанные помидоры действительно выделяют больше ликопина, который обеспечивает множество других преимуществ для здоровья кожи! Ликопин является антиоксидантом, который помогает устранить повреждения кожи и со временем сгладить изменения текстуры кожи.

Употребляйте томаты с оливковым маслом, солью, перцем и уксусом.

Красная капуста

Капуста красноголовая – овощ, насыщенный антиоксидантами и витаминами для здоровья кожи. Красная капуста содержит витамины А, С и антоцианы, являющиеся антиоксидантами, которые могут улучшить здоровье кожи после УФ-лучей.

200 г фиолетовой капусты содержит более 50% рекомендуемой суточной дозы витамина С. Без достаточного количества витамина С производство коллагена в организме уменьшится. Коллаген отвечает за фактор эластичности нашей кожи, благодаря чему она выглядит сияющей и гладкой.

Читайте также: