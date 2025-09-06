- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 2 мин
Диетологи назвали овощ номер один для долголетия
Если добавить шпинат в рацион, можно значительно улучшить здоровье.
Здоровье человека напрямую зависит от наших ежедневных привычек, в том числе от рациона. Правильно подобранные продукты могут даже продлить жизнь.
О способности шпината вливать на здоровье пишет mdpi.com.
Главная сила шпината — в его антиоксидантном составе. Витамин С, лютеин и зеаксантин помогают бороться со свободными радикалами и снижают уровень воспаления в организме, следовательно, замедляют процессы старения.
Шпинат богат нитратами, которые помогают нормализовать давление, и фитонутриенты, снижающие риск некоторых онкологических заболеваний. В нем есть бета-каротин, флавонолы и витамин С — все, что нужно для комплексной защиты организма.
В наши дни шпинат как часть рациона стал даже еще более популярным. Свежие листья шпината — отличный ингредиент для популярных легких и питательных салатов. Шпинат хорошо сочетается с другими овощами, а также с фруктами, сыром и мясом. Замороженный шпинат приобретает популярность как отличный ингредиент для коктейлей.
Немногие знают, что употребление шпината положительно влияет на наши глаза, ведь он содержит лютеин и другие вещества, защищающие нервные клетки и предотвращающие возникновение таких заболеваний как дистрофия сетчатки. Шпинат особенно рекомендуют употреблять людям, работающим с компьютерами.
Шпинат содержит рекордное количество витамина К, что влияет на крепкость наших костей. Людям, часто нервничающим на работе, шпинат помогает восстановить покой и работоспособность. Именно шпинат способен предотвращать повреждения слизистых и стабилизировать обмен углеводов.
Ранее врач назвал перечень из 10 видов продуктов, положительно влияющих на наше здоровье. Больше читайте в новости.