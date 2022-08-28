Диетологи назвали пять особо вредных для фигуры продуктов

Некоторые продукты с высоким содержанием углеводов особенно вредны для фигуры, считают диетологи.

Специалисты советуют избегать потребления некоторых продуктов, чтобы не набрать лишний вес.

В материале Eat This, Not That! они окрестили их.

Диетолог Лиза Янг в первую очередь отметила бублики. По калорийности она приравняла один съеденный бублик к четырем-пяти ломтикам хлеба и объяснила это тем, что их редко едят в чистом виде.

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"Они часто используются в качестве завтрака с разными начинками, такими как сливочный сыр, арахисовое масло и другие высококалорийные продукты", — добавила она.

Вторыми в списке стали хлопья для завтрака, в которых, по мнению специалистов, мало питательных веществ.

"Люди нередко ассоциируют хлопья с полезной едой, но сладкие хлопья часто содержат столько же или даже больше добавленного сахара, чем печенье", – пояснила Янг.

Диетолог Моргин Клэр добавил, что съеденные на завтрак хлопья могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Наиболее опасной для здоровья и фигуры диетологи считают сладкую газировку, в которой не содержится практически ничего, кроме сахара.

Четвертым в списке стал белый хлеб, который, по словам специалистов, испытывает сильную обработку при изготовлении и лишается питательных веществ. Он содержит огромное количество углеводов, а употребление такового хлеба в огромных количествах ведет к набору веса.

Последними в списке стали макароны из рафинированной пшеничной муки. Диетологи объяснили, что у них много углеводов и нет клетчатки.

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