Диетологи назвали пять продуктов, которые нужно есть для роста волос

Густые, пышные и здоровые волосы связаны со многими факторами, в том числе стрессом, генетикой, окружающей средой и вашим питанием.

Что нужно есть, чтобы волосы были густыми, рассказали диетологи Валери Агиеман и Стефани Сассос.

Так, по их словам, для здоровых волос необходимы следующие витамины и питательные вещества:

Омега-3 жирные кислоты;

нежирные белки;

Витамины В-комплекса;

Жирорастворимые витамины;

Железо.

Также важное значение для укрепления волос, ногтей и кожи имеет наличие здоровой микрофлоры кишечника. Если вы ищете, что есть для быстрого роста волос, обратите внимание на такие продукты.

Лосось

Это питательный сорт рыбы, который приносит невероятные преимущества для здоровья. Он поддерживает здоровье сердца, улучшает настроение и помогает бороться с воспалениями. Также лосось является отличным источником Омега-3 жирных кислот, которые являются ключевыми для здоровья волос. Одно из исследований показало, что Омега-3 помогает значительно снизить выпадение волос, а также увеличить его густоту. К сожалению, наше тело не производит омега-3 естественным образом, поэтому это добавление нужно искать в пище.

Лосось дополнительно содержит селен и витамины В и D, которые, когда работают вместе, помогают сделать волосы сильными и здоровыми. Многие организации здравоохранения рекомендуют употреблять рыбу не реже двух раз в неделю, поэтому лосось обязательно нужно добавить в свой рацион.

Яйца

Яйца содержат белки и другие питательные вещества, способствующие здоровью волос (в частности, железо, холин, витамины А, D и В12). Еще два вещества, которые можно найти в яйцах, зеаксатин и лютеин, играют ключевую роль в поддержании здоровья. клеток.

В яйцах содержатся витамины группы В, в особенности биотин. Он способствует росту волос. А вот дефицит биотина часто становится причиной выпадения. Часто такие проблемы появляются у беременных или кормящих грудью женщин.

Орехи

Продукты для роста волос / Фото: Pexels

В частности, добавьте в свой рацион арахис, кешью, грецкие орехи и миндаль, которые являются отличным источником белка, здоровых жиров, цинка и биотина, которые поддерживают здоровье кожи головы, стимулируют рост волос и предотвращают выпадение. Вкусным вариантом является ореховое масло, также насыщенное питательными веществами.

Значительным источником биотина и цинка является арахис. Также всего 1/4 чашки этих орехов содержит до 9 г растительных белков, 4 г клетчатки и уникальную смесь антиоксидантов. В бразильских орехах содержится селен. Как показали исследования, он также способствует росту волос. Только в одном бразильском орехе есть около 90 микрограмм селена, поэтому в день можно употреблять не более четырех. Селен очень важен для работы гормонов щитовидной железы, которые помогают урегулировать рост волос.

Сардины

Хотя сардины нельзя назвать самым популярным сортом рыбы, ведь они отличаются характерным вкусом, они наполнены питательными веществами, стимулирующими рост волос. В частности, в них содержатся Омега-3 жирные кислоты и витамин D. Последний, кстати, поддерживает развитие волосяных фолликулов.

Витамин D считается жизненно необходимым для поддержания роста волос, ведь когда их не хватает в организме, может замедляться рост новых волос. Особенно у людей с хроническим выпадением. В одном научном обзоре дефицит витамина D связали с алопецией — аутоиммунным заболеванием, вызывающим залысины на коже головы и других участках тела.

Если вы выберете консервированные сардины с костями, то дополнительно получите порцию кальция, играющего важную роль в поддержании здоровья волос. Одна порция сардина также содержит 25% от рекомендованной суточной нормы железа. Этот минерал нужен для предотвращения выпадения волос.

Семена чиа

Они являются веганским источником Омега-3 жирных кислот, а также наполнены полезной для кишечника клетчаткой и борющимися с болезнями антиоксидантами. Также семена чиа считают полноценным белком, поскольку в них содержится на 20% больше белка, чем в соевых бобах.

В семенах чиа можно найти медь и цинк, которые являются ключевыми минералами для поддержания общего здоровья волос. Цинк считается активатором ферментов, стимулирующих превращение белка, необходимого для роста волос. Медь играет немаловажную роль в восстановлении роста новых волос.

Читайте также: