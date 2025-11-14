Диетологи назвали самый полезный алкогольный коктейль

Джин с тоником / © Pixabay

Реклама

У напитка, воспетого Уинстоном Черчиллем, джина с тоником до сих пор репутация «самого полезного» алкоголя, и диетологи признают, что среди крепких вариантов он действительно может быть лучшим выбором. Секрет кроется в низком количестве калорий и выборе миксера, а не в мифической противомалярийной дозе хинина.

Об этом сообщает Daily Mail.

Черчилль в свое время сказал, что «джин с тоником спас жизнь и разум большему количеству англичан, чем все врачи Империи», и этот напиток до сих пор остается важной частью британской культуры.

Реклама

Происхождение джина с тоником ведет к XIX веку в Индии, где тонизирующую воду с хинином использовал Королевский флот. Хинин считали средством против малярии, но из-за сильной горечи тоника моряки неохотно его пили. Чтобы сделать напиток более приятным, офицеры начали смешивать его с сахаром, лаймом, водой и джином.

Хотя Черчилль мог преувеличивать пользу хинина, эксперты признают: джин-тоник может быть относительно удачным выбором среди алкогольных напитков благодаря своим «скрытым» преимуществам.

Диетологи отмечают, что важно выбирать низкокалорийные варианты.

«Нет сомнения, что каждый алкогольный напиток имеет долгосрочное негативное влияние на здоровье. Когда я работаю с клиентами, вижу реальность. Для многих полный отказ от алкоголя — нереалистичный, ведь люди боятся потерять социальные события. Поэтому несколько небольших и реалистичных изменений в привычках могут помочь», — рассказала диетолог со специализацией в сфере долголетия Ручи Бхувания Лохия.

Реклама

Она объяснила, что переход со сладких алкогольных напитков на прозрачные спирты полезнее для пищеварения и фигуры.

«Речь идет о разумном выборе. Если вы замените пять пинт пива на джин с тоником — это хорошее решение, потому что там меньше калорий и он не вызывает вздутие. Но любой алкогольный напиток хуже безалкогольного», — отметила Лохия.

В джине всего около 50 калорий, тогда как в вине — значительно больше.

«Прозрачные спирты также легче метаболизируются, меньше нагружают организм. Еще одно преимущество джина с тоником — благодаря растительным компонентам напиток имеет горьковатый вкус, что замедляет темп питья», — пояснил диетолог GQ Джордан, у которого более миллиона подписчиков в Instagram.

Реклама

Порция легкого тоника добавляет лишь около 30 калорий, поэтому один джин-тоник содержит менее 100.

«Выбор миксера также очень важен. Если вы выбираете „Кока-колу“, потребляете большое количество сахара — это почти то же самое, что выпить портвейн», — отметила Лохия.

Джордан добавляет: «Сладкие миксеры влияют на уровень сахара в крови, что может вызвать тягу к еде — например, к ночному кебабу — следовательно, добавит еще калорий».

По данным британской службы здоровья, средний гражданин страны потребляет около 17,6 единиц алкоголя в неделю, что соответствует 8-9 пинтам (4,5-5,1 л) лагерного пива. Если бы он заменил такое же количество алкоголя на порции джина с тоником (несмотря на рекомендацию не превышать 14 единиц в неделю), это уменьшило бы потребление примерно на 900 «пустых» калорий и могло бы привести к потере около 6-7 кг за год.

Реклама

Но несмотря на популярные представления, питательной пользы в этом напитке немного. Хотя хинин и связывают с противомалярийным действием и иногда рекомендуют при синдроме беспокойных ног, современные тоники содержат значительно меньше активного вещества, чем раньше. Высокое потребление хинина также может вызвать сердечные проблемы, гипогликемию и аллергические реакции.

Еще одно распространенное мнение — джин богат антиоксидантами, ведь изготавливается из можжевельника. Напиток создается путем настаивания нейтрального спирта на можжевеловых ягодах и других растительных компонентах — цитрусовой цедре, кориандре, кардамоне, тимьяне и т.д. Можжевеловые ягоды действительно содержат витамин C, флавоноиды и антиоксиданты, которые могут способствовать циркуляции крови, поддерживать иммунитет и ускорять регенерацию кожи. Однако эксперты отмечают: в обычной порции джина этих веществ мало, чтобы получить реальную пользу.

"В джине точно нет пользы от антиоксидантов можжевеловых ягод — и так же в тонике нет настоящего хинина. Реальность в том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому речь идет об осознанном выборе. Я советую клиентам: если вы уже решили пить, выберите два напитка, которые вам действительно нравятся, а затем перейдите на безалкогольные варианты и обязательно пейте воду между порциями», — рассказал Джордан.

К слову, эндокринолог Наталья Самойленко рассказала, что алкоголь дает лишь временную иллюзию расслабления, но на самом деле нарушает выработку дофамина и серотонина, увеличивает ночной кортизол и ухудшает качество сна, что ведет к гормональному дисбалансу. Вместо алкоголя она советует искать альтернативные способы релакса.