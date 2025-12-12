Диетологи разбили миф: вода с лимоном по утрам не делает того, что вы думаете

Вода с лимоном / © pixabay.com

В сети уже давно популярен совет начинать день со стакана теплой лимонной воды. Сторонники такого ритуала приписывают ему чуть ли не волшебные свойства. Диетологи же подчеркивают: и лимонный напиток, и обычная вода имеют свои функции — важно просто понимать, что именно они дают организму.

TSN.ua проанализировал рекомендации диетологов из Prevention и Cleveland Clinic, чтобы выяснить, действительно ли лимонная вода полезнее обычной.

Полезно ли начинать день с лимонной воды

Специалисты подтверждают: утренний стакан воды с лимоном может стать удачной привычкой. После ночного сна организм находится в слегка обезвоженном состоянии, и первый глоток воды помогает «запустить» метаболические процессы. Добавление лимонного сока усиливает этот эффект небольшой порцией витамина С и антиоксидантов.

Диетолог Джулия Зумпано объясняет: лимонная вода — простой способ разнообразить вкус напитков без сахара и ароматизаторов. Один стакан напитка с соком одного лимона содержит всего около 11 ккал и 21% суточной нормы витамина С. Единственный риск регулярного употребления — возможное ослабление зубной эмали из-за кислотности цитруса. Поэтому специалисты советуют пить через соломинку или полоскать рот обычной водой.

При этом диетологи подчеркивают: лимонная вода не является «чисткой» организма и точно не подходит как единственный способ похудения. Экстремальные детокс-диеты с отказом от еды медики признают опасными.

Пить лимонную воду можно в любое время, но утренний ритуал имеет свои преимущества: помогает быстрее восстановить водный баланс, повышает уровень витамина С еще до завтрака и может мягко поддержать работу пищеварительной системы. Кислота лимона частично компенсирует естественное снижение желудочной кислоты с возрастом, что может положительно влиять на переваривание пищи.

Основные преимущества лимонной воды

Кислота из лимона помогает расщеплять пищу и поддерживает естественный уровень желудочной кислоты .

Поддержка гидратации. Многие люди не допивают свою дневную норму жидкости, а приятный вкус лимона часто делает воду более привлекательной. Ориентир — почти прозрачная моча.

Снижение риска камней в почках. Лимонная кислота может предотвращать образование камней и способствовать расщеплению мелких. Национальный фонд почек советует смешивать около 110 мл лимонного сока с водой как часть профилактики, но только вместе с рекомендациями врача.

Поддержка контроля веса. Лимонная вода является низкокалорийной альтернативой сладким напиткам — это помогает избегать лишнего сахара утром.

Антиоксидантная защита. Витамин С помогает укреплять иммунитет и защищает клетки от повреждений.

Потенциальные недостатки

Кроме риска для зубной эмали, лимонный сок может раздражать желудок у людей с рефлюксом или повышенной чувствительностью. В таких случаях специалисты советуют ограничивать количество или выбирать менее кислую воду.

Диетологи единодушны: чистая вода — базовый и незаменимый элемент гидратации. Лимонный напиток может быть полезным дополнением, но не заменой. Оптимальная стратегия — начать день с лимонной воды, а затем в течение дня пить обычную.

Как правильно приготовить лимонную воду

Выжмите половину свежего лимона в примерно 230 мл теплой или комнатной воды. При необходимости сбалансируйте вкус — добавьте мяту, имбирь или куркуму. Избегайте сахара и подсластителей. Если вкус слишком насыщенный, увеличьте объем воды до 300-350 мл.

