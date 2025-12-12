Холод / © Getty Images

В сезон простуд и гриппа советы по «зимнему укреплению иммунитета» появляются чаще, чем снежинки в начале декабря. Часть из них действительно имеет научную основу, другие же не выдерживают никакой проверки фактов.

TSN.ua проанализировал публикации изданий Coach (Nine Network), Good Housekeeping и CNN, а также комментарии диетологов, чтобы выяснить, как организм реагирует на холод, почему часть «проверенных» сезонных привычек не работает и какие продукты стоит добавить в рацион зимой.

Диетолог Жаклин Лондон подчеркивает: зима — сезон не только холода, но и продуктов с пиком питательности. Они поддерживают иммунитет и дают организму все необходимое, пока на улице дефицит солнца.

Эксперты советуют зимой обратить внимание на такие продукты:

Киви. Сочный зимний суперфрукт, богатый антиоксидантами, калием, витамином Е, фолиевой кислотой и клетчаткой. Отдельные сорта, такие как «санголд», могут содержать до трех раз больше витамина С, чем апельсин. Исследования показывают, что фермент в киви помогает расщеплять белок и поддерживает пищеварение. Киви можно добавлять в смузи, йогуртовые боулы, салаты или десерты.

Тыква. Богата клетчаткой, каротиноидами, витамином С и другими фитонутриентами. Исследование, опубликованное в The BMJ, связывает более высокий уровень витамина С и каротиноидов в крови со снижением риска диабета 2 типа. Тыкву можно использовать как другие зимние тыквы, а семена — подсушить и съесть в качестве перекуса, богатого цинком и селеном, важными для иммунитета.

Свекла. Зимний корнеплод, который диетологи называют настоящим суперфудом для иммунной системы. Он содержит витамин С, цинк и другие вещества, а также беталаины — пигменты с мощными антиоксидантными свойствами. Полезны и ботва и стебли: они богаты витаминами K и A, кальцием и калием. Свеклу удобно покупать уже отварной в вакуумных пакетах — это экономит время.

Брюссельская капуста. Как и другие крестоцветные, она содержит витамины С и K и глюкозинолаты, которые организм превращает в изотиоцианаты — соединения, помогающие защищать клетки от повреждения. Одна порция содержит несколько граммов клетчатки. Ее запекают, добавляют в салаты или едят в виде хрустящих листочков.

Кроваво-красные апельсины и другие цитрусовые. Апельсины, клементины и сорта с красной мякотью содержат антиоксиданты, которые снижают воспаление и поддерживают сердечно-сосудистое здоровье. Антоцианы, придающие кроваво-апельсиновым сортам характерный цвет, связаны со снижением риска хронических заболеваний.

Сладкий картофель. Этот корнеплод содержит клетчатку, магний и калий, которые поддерживают работу кишечника и могут помогать при склонности к запорам. Сладкий картофель обеспечивает суточную норму витамина А и часть витамина С, что важно для зрения и защиты тканей глаза. Калий также играет роль в регуляции артериального давления.

Кале и другая темно-зеленая листовая зелень. Исследования связывают регулярное употребление листовых овощей с более низким риском сердечных заболеваний — в частности благодаря нитратам, которые помогают кровеносным сосудам расширяться и поддерживают давление в норме. Кале содержит витамины С и K, которые участвуют в формировании костной ткани и свертывании крови.

Авокадо. Источник мононенасыщенных жиров, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и защищают сосуды от образования бляшек. Авокадо содержит витамины С и Е, которые связаны со снижением риска катаракты и возрастных заболеваний сетчатки, а также клетчатку, которая помогает дольше оставаться сытыми. Высокое содержание калия поддерживает водный баланс и противодействует избытку натрия.

Ананас. Тропический фрукт, содержащий фермент бромелайн. Он помогает расщеплять белок и улучшает его усвоение. Исследования также указывают, что бромелайн может уменьшать повреждения и воспаления мышц после физических нагрузок, ускоряя восстановление. Витамин С в составе ананаса поддерживает синтез коллагена — важного для суставов и кожи.

Хикама. Хрустящий корнеплод, похожий по текстуре на сочетание яблока и картофеля. Он содержит клетчатку для стабильного уровня сахара в крови, калий для нормального давления и железо, дефицит которого может быть связан с повышенным риском сердечных заболеваний. Хикаму едят сырой в качестве закуски или запекают.

Грейпфрут. Как и другие цитрусовые, он является источником витамина С и антиоксидантов, но также содержит пектин — вид клетчатки, который помогает уменьшить запоры и ускорить прохождение пищи через кишечник. Флавоноид нарингенин, содержащийся в грейпфруте, связывают с дополнительной поддержкой пищеварения.

Морковь. Зимний корнеплод, богатый витамином А, лютеином и зеаксантином — веществами, важными для зрения и профилактики возрастных заболеваний глаз. Витамин А участвует в выработке родопсина — пигмента, необходимого для зрения в темноте. Морковная ботва также питательна и может использоваться в блюдах как зелень или основа для песто.

Диетологи отмечают: увеличение доли таких сезонных продуктов в рационе помогает получать различные витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет в разгар сезона болезней.

Какие советы могут помочь при простуде

Одним из наиболее исследованных и эффективных зимних продуктов остается куриный суп. Бульон на костях, богатый карнозином, поддерживает иммунную реакцию организма и, по данным American Journal of Therapeutics, может сдерживать распространение инфицированных клеток на ранних стадиях гриппа. Поэтому тарелка горячего супа во время болезни полезна не только как комфортная пища.

Еще один совет, имеющий научное обоснование, — употребление продуктов, богатых витамином С. Хотя «шоковые дозы» не защищают от простуды, витамин С способен сократить продолжительность симптомов. Поэтому при появлении первых признаков болезни стоит добавить в рацион цитрусовые, киви, сладкий картофель или листовые овощи.

Распространенный миф о том, что молочные продукты ухудшают насморк, научно не подтверждается. Исследования показывают: молоко — коровье или соевое — не увеличивает выработку слизи, а лишь изменяет ощущения во рту. Поэтому отказываться от молочного во время простуды нет оснований.

Помочь справиться с заложенным носом может и острая пища. Капсаицин, содержащийся в перце чили, временно расширяет носовые ходы и облегчает отток слизи. Зато горячие напитки согревают лишь ненадолго: организм быстро начинает охлаждаться в ответ на повышение внутренней температуры.

Популярные зимние мифы

В холодное время года возвращаются и советы, которые звучат убедительно, но не имеют научного обоснования. Врачи предупреждают: часть этих мифов может влиять на здоровье — от риска простуды до неправильного ухода за кожей.

Распространенное убеждение — якобы холод сам по себе вызывает простуду. На самом деле низкая температура не вызывает инфекцию, отмечает доктор Рейчел Вриман. Более того: в мороз увеличивается количество клеток, противодействующих вирусам. А вирусы простуды активнее размножаются в теплой среде — около +33 °C.

Еще один миф — избегать тренировок на холоде. Исследование Medicine & Science in Sports and Exercise показало: бег при низких температурах может быть даже более эффективным — темп выше, а калории сжигаются быстрее. Пребывание на улице также повышает уровень эндорфинов.

Зимой не исчезают и аллергии. Американский фонд астмы и аллергии отмечает, что каждый пятый человек может испытывать симптомы, которые усиливаются в помещениях из-за пыли, шерсти животных, плохой вентиляции и плесени.

Ошибочным является и убеждение, что зимой не нужен солнцезащитный крем. Ультрафиолет активен круглый год, а снег и лед могут отражать до 80% лучей, усиливая их воздействие на кожу.

Не подтверждается и тезис, что больше всего тепла тело теряет через голову. Потеря тепла зависит от того, какие участки остаются открытыми. Без перчаток или шарфа вы будете охлаждаться значительно быстрее, чем без шапки.

Зимняя хандра также не всегда связана только с недостатком солнца. Часто на настроение влияют стресс, праздничные расходы и общее переутомление, а не чисто сезонное аффективное расстройство.

Что касается набора веса зимой, популярная цифра о «10 фунтах» не выдерживает проверки. В среднем женщины прибавляют только около 0,45–0,9 кг, а не примерно 4,5 кг. В то же время исследования показывают: именно шесть праздничных недель могут обеспечить до половины годового прироста веса, который с годами накапливается.

Низкие температуры не вызывают выпадение волос. По данным швейцарских исследователей, больше всего волос женщины теряют летом, а зимой этот показатель минимален. Зато проблему часто создает сухость кожи головы, которую усиливают холод и отопление.

И наконец, еще один устойчивый миф — алкоголь согревает. Он только создает ощущение тепла, поскольку кровь приливает к коже, но при этом температура тела снижается. К тому же алкоголь мешает организму дрожать и вырабатывать дополнительное тепло.

Напомним, недостаток витаминов зимой существенно меняет человека. Если в организме не хватает микроэлементов, необходимых для нормального обмена веществ, то человек может испытывать тягу к горьким, острым, сладким или, наоборот, соленым блюдам. Также подобные изменения вкуса могут говорить о начале некоторых заболеваний.