Длинный COVID: что это такое и какие у него последствия

Длинный COVID — симптомы, которые сохраняются более трех месяцев после заражения, серьезно ограничивают повседневную активность людей. Новое австралийское исследование показало, что это состояние может привести к значительному снижению качества жизни и социальной активности.

Об этом пишет Science Alert.

Что такое длинный COVID

Длинный COVID встречается примерно у 6% людей, переболевших коронавирусом, и проявляется более 200 различными симптомами. У некоторых людей он длится месяцами, а у «дальнобойщиков» — годами. Симптомы включают усталость, «туман в голове», затрудненное дыхание и ограничение физической активности.

Исследование охватило 121 взрослого человека в Австралии, которые болели COVID в период с февраля 2020 года по июнь 2022 года. Большинство лечились дома и не госпитализировались. 86% участников достигли порога серьезной инвалидности.

Люди в среднем не могли выполнять повседневные дела около 18 дней в месяц.

Более всего страдали социальная активность и уровень энергии.

Повседневные задачи, как прием пищи или одевание, оставались доступными, но более сложные — работы по дому и общение — были ограничены.

Симптомы и последствия

Длинный COVID не ограничивается физическими симптомами. Он понижает качество жизни, приводит к социальной изоляции и ограничивает роль в работе и публичной жизни. Уровень инвалидности у таких пациентов сравним с синдромом хронической усталости, инсультом или болезнью Паркинсона.

Пациенты часто сообщают, что медицинские работники скептически относятся к их симптомам. Однако самооценка состояния здоровья достоверно отражает степень инвалидности и качество жизни. Эксперты отмечают необходимость специализированных программ реабилитации, поддержки на рабочих местах, гибкого графика работы и помощи в восстановлении социальных связей.

Что нужно делать дальше

Сотни тысяч людей живут с длинным COVID, и его последствия особенно ощутимы в неблагополучных сообществах. Игнорирование проблемы может усугубить социальное неравенство. Создание программ поддержки и реабилитации на основе личного опыта пациентов является ключевым для восстановления здоровья и достоинства людей.

Напомним, в Киеве зафиксирован сезонный рост заболеваемости COVID-19, растет количество госпитализаций, в том числе пациентов в тяжелом состоянии. Накануне сентября традиционно фиксируется всплеск случаев инфекции.

Специалисты призывают каждого позаботиться о собственной защите и носить маски в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Также доктор медицинских наук сообщила, что риск подхватить COVID-19 Stratus больше всего касается людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и детей из-за более слабого иммунитета.