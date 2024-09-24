Длительный сон в выходные может быть полезен: что узнали ученые

В то же время ученые отмечают, что догоняющий сон не следует использовать в избытке.

Для многих выходные становятся желаемым временем для отдыха от ранних пробуждений в будни и шансом хорошо выспаться. Если вы относитесь к таким людям, не стоит корить себя, ведь ученые доказали, что длительный сон на выходных благоприятно влияет на здоровье.

Об этом говорится в исследовании Европейского общества кардиологов (ESC), сообщает Real Simple.

Дополнительный сон в выходные после недосыпаний во время рабочей недели может улучшить здоровье сердца.

Ученые исследовали данные более 90 тыс. участиков проэкта UK Biobank. Удалось установить, что у тех, кто предпочитал дополнительный сон на выходных, на 20% снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Связь становится еще более выраженной среди людей, которые регулярно испытывают недостаток сна в будни", – говорит соавтор исследования Яньцзюнь Сонг из больницы Фувай Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине.

Зачем человеку сон?

Сон – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Он играет жизненно важную роль в общем благополучии.

"Если в контрольной группе есть люди, которые недосыпают в будни и не высыпаются в выходные, это может быть одним из объяснений этого вывода – риск неблагоприятных последствий для здоровья достаточно высок, когда сон постоянно сокращается", – сказала специалист по сну доктор Ребекка Роббинс.

Сон позволяет мозгу и телу восстановить функции в одну ночь. Когда человек избегает сна или ограничивает его, тело медленно прекращает эффективно функционировать.

"Самые оптимальные результаты для здоровья наблюдаются у людей, которые могут высыпаться", — сказала Роббинс.

В среднем специалисты рекомендуют идеальную продолжительность сна для взрослых от семи до девяти часов. А детям и подросткам нужно от восьми до 12 часов сна. Качество сна и расписание дня меняются с возрастом, однако поддержание крепкого циркадного ритма может помочь избежать неблагоприятных последствий для здоровья.

Как улучшить сон?

"Ложитесь спать на 15 минут раньше каждую ночь, пока вы не получите от 7 до 9 часов реального сна", – посоветовала Роббинс.

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Как только начнете достигать своих целей, включите режим релаксации, который поможет успокоиться перед сном и вызвать сонливость – зажгите свечу, выпейте чашку чая, сделайте запись в дневнике и т.д. Когда придет время засыпать, позаботьтесь о достаточной темноте в комнате, используя плотные шторы или маску для глаз.

Роббинс отметила, что догоняющий сон не следует использовать в избытке.

"Избегайте сна более одного часа в выходные. Вместо этого погасите любую нехватку сна коротким сном продолжительностью от 15 до 20 минут", – посоветовала доктор.

Даже 15 мин. положительно повлияют на недосыпание.

Если вы страдаете бессонницей, избегайте дневного сна. Сосредоточьтесь на улучшении сна ночью.

Напомним, профессор из области психиатрии Крис Фокс рассказал, сколько часов нужно спать в день, чтобы не стареть.

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