Для кого обезьянья оспа смертельно опасна: ученые определили самую уязвимую группу риска

Согласно последним исследованиям Лондонского университета королевы Марии, обезьянья оспа (mpox) может оказать губительное влияние на людей с поздними случаями ВИЧ, приводя к серьезным поражениям кожи и половых органов и вызывая смерть у 1 из 4 человек с сильно ослабленной иммунной системой.

Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

Из 382 человек, все из которых были ВИЧ-положительными и имели менее 350 ключевых иммунных клеток, которые называются клетками CD4 и помогают предотвратить инфекции, двадцать семь умерли.

"Эти данные ужасают людей с поздней стадией ВИЧ", — сказала NBC News доктор Хлоя Оркин, эксперт по инфекционным болезням Лондонского университета королевы Марии и ведущий автор исследования.

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Оркин настаивает на том, чтобы люди с поздней стадией ВИЧ были приоритетными для вакцинации от обезьяньей оспы во всем мире. К тому же исследования показали, что от 38% до 50% людей, у которых диагностировали mpox, были ВИЧ-положительными.

В новой статье Lancet исследователи описывают, как люди с ВИЧ-инфекцией на поздней стадии были подвергнуты высокому риску тяжелой формы mpox, при котором невыносимо болезненные поражения на коже, половых органах и слизистых были крупными и широко распространенными и приводили к некрозу. У некоторых из этих лиц также развились поражения легких и даже легочная недостаточность. Также распространены были бактериальные инфекции кожи и крови.

Среди 382 человек с развитым ВИЧ в исследовании было 367 мужчин-цисгендеров, четыре женщины-цисгендеры и 10 трансгендерных женщин. Две трети из них принимали антиретровирусную терапию ВИЧ.

Из 179 человек с CD4 ниже 200 15% умерли, в том числе 27% из 85 человек с CD4 ниже 100. Никто из тех, кто имел CD4 200 и выше, не умер, как и никто из 42 человек, получивших вакцину mpox, включая пятерых, получивших ее после диагностики.

По сравнению с теми, у кого количество CD4 превышает 300, у тех, у кого количество ниже 100, гораздо чаще имели поражения кожи, приводящие к некрозу, воздействию на легкие и других инфекций и сепсиса.

Первые признаки беспрецедентной глобальной вспышки mpox были обнаружены в Британии в середине мая и в США вскоре после этого. По данным CDC, во всем мире было зарегистрировано 86 000 случаев вируса и 96 смертей в 110 странах.

В течение всей вспышки mpox в подавляющем большинстве передавался среди геев и бисексуалов, демографическая группа, в США имеющая приблизительную распространенность ВИЧ в 15%.

В Украине официально зарегистрировано четыре случая по аражению обезьяньей оспой. По данным ВОЗ, во всем мире диагнозы mpox снизились. Однако многие случаи могут остаться незамеченными.